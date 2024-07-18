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Короля Чарльза поцеловала женщина из толпы — видео

18 июля 2024 11:20
Антонина Завадская - Редактор
Король Чарльз позволил себя поцеловать незнакомую женщину.
Король Чарльз. Фото: instagram/theroyalfamily
Антонина Завадская - Редактор

Поклонница поцеловала короля Чарльза практически на глазах его жены. Обычно правила этого не разрешают.

Видео распространилось в социальных сетях.

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Король Чарльз позволил себя поцеловать незнакомой женщине

Король Чарльз и королева Камилла посетили Нормандские острова Джерси и Гернси. Они много общались с местными жителями и неоднократно проходили по улицам мимо поклонников.

Во время приветствия с 91-летней женщиной Кэтлин Мориарти король Чарльз нарушил стандарты этикета. Дама попросила разрешения его поцеловать и монарх разрешил.

"Я сказала ему: "Пожалуйста, можно я вас поцелую?" И он подставил мне щеку. Я просто сделала это! Я не планировала этого, и мне понравилось. Он мил. Это было очень мило. Я рада", — рассказала женщина.

Видео активно распространилось по интернету и люди считают это поступком настоящего британского джентльмена.

Напомним, монарх Великобритании подарил редкой породе коз королевский титул. Также мы показывали, как королева Камилла роскошно отпраздновала свой день рождения.

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