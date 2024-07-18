Король Чарльз позволил себя поцеловать незнакомую женщину.

Король Чарльз. Фото: instagram/theroyalfamily

Поклонница поцеловала короля Чарльза практически на глазах его жены. Обычно правила этого не разрешают.

Видео распространилось в социальных сетях.

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Король Чарльз и королева Камилла посетили Нормандские острова Джерси и Гернси. Они много общались с местными жителями и неоднократно проходили по улицам мимо поклонников.

Если вы не можете, когда вы 91 лет, когда вы можете?

Kathleen from Guernsey says she's never kissed a King before, но now she most definitely has!! 😘 pic.twitter.com/qciI3BMcOW — Chris Ship (@chrisshipitv) 16.06.2024

Во время приветствия с 91-летней женщиной Кэтлин Мориарти король Чарльз нарушил стандарты этикета. Дама попросила разрешения его поцеловать и монарх разрешил.

"Я сказала ему: "Пожалуйста, можно я вас поцелую?" И он подставил мне щеку. Я просто сделала это! Я не планировала этого, и мне понравилось. Он мил. Это было очень мило. Я рада", — рассказала женщина.

😚 "It was very nice!"



91-year-old Kathleen Moriarty took ее chance and gave King Charles a peck!



Подробный полный updates of royal visit here 👉 https://t.co/FmHYrqHVuQ pic.twitter.com/mpeupHRic5 — BBC Guernsey (@BBCGuernsey) Июль 16, 2024

Видео активно распространилось по интернету и люди считают это поступком настоящего британского джентльмена.

Напомним, монарх Великобритании подарил редкой породе коз королевский титул. Также мы показывали, как королева Камилла роскошно отпраздновала свой день рождения.