Королевская семья Великобритании показала архивные фотографии из семейного альбома.

Королевская семья Великобритании. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Королевская семья Великобритании опубликовала фотографии из домашнего архива — молодая и прекрасная принцесса Маргарет, забавный король Чарльз в детстве и стильная королева Елизавета II.

Фото выложили на официальной странице королевской семьи.

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Эти фото раньше не публиковали. На них уже солидный юный король Чарльз со своей сестрой принцессой Анной в зеркальной комнате.

Кроме того, поклонникам показали, как выглядели еще юные принцессы Елизавета и Маргарет и их родители. Фото сделано во время войны в 1943 году.

Королевская семья Великобритании в 1943 году. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Очаровали и невероятными платьями принцесс Алисы и Маргарет. Красивые женщины знатного рода в роскошном наряде никого не оставляли равнодушным в то время.

Принцесса Алиса в 1935. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Принцесса Маргарет в 1949. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Напомним, супруга короля Чарльза рассказала, как он себя чувствует. Также мы рассказывали, как Кейт Миддлтон борется с онкологией.