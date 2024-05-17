Королевская семья Великобритании показала архивные фотографии из семейного альбома.

Королевская семья поделилась эксклюзивными фотографиями принца Чарльза и королевы Елизаветы
Королевская семья Великобритании опубликовала фотографии из домашнего архива — молодая и прекрасная принцесса Маргарет, забавный король Чарльз в детстве и стильная королева Елизавета II.
Фото выложили на официальной странице королевской семьи.
Британские монархи показали эксклюзивные фото
Эти фото раньше не публиковали. На них уже солидный юный король Чарльз со своей сестрой принцессой Анной в зеркальной комнате.
Кроме того, поклонникам показали, как выглядели еще юные принцессы Елизавета и Маргарет и их родители. Фото сделано во время войны в 1943 году.
Очаровали и невероятными платьями принцесс Алисы и Маргарет. Красивые женщины знатного рода в роскошном наряде никого не оставляли равнодушным в то время.
Напомним, супруга короля Чарльза рассказала, как он себя чувствует. Также мы рассказывали, как Кейт Миддлтон борется с онкологией.
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