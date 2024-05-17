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Королевская семья поделилась эксклюзивными фотографиями принца Чарльза и королевы Елизаветы

17 мая 2024 21:42
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Королевская семья Великобритании показала архивные фотографии из семейного альбома.
Королевская семья Великобритании. Фото: instagram/royalcollectiontrust
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Королевская семья Великобритании опубликовала фотографии из домашнего архива — молодая и прекрасная принцесса Маргарет, забавный король Чарльз в детстве и стильная королева Елизавета II.

Фото выложили на официальной странице королевской семьи.

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Эти фото раньше не публиковали. На них уже солидный юный король Чарльз со своей сестрой принцессой Анной в зеркальной комнате.

Кроме того, поклонникам показали, как выглядели еще юные принцессы Елизавета и Маргарет и их родители. Фото сделано во время войны в 1943 году.

Королевская семья Великобритании
Королевская семья Великобритании в 1943 году. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Очаровали и невероятными платьями принцесс Алисы и Маргарет. Красивые женщины знатного рода в роскошном наряде никого не оставляли равнодушным в то время.

Принцесса Алиса. Фото: instagram/royalcollectiontrust
Принцесса Алиса в 1935. Фото: instagram/royalcollectiontrust
Принцесса Маргарет. Фото: instagram/royalcollectiontrust
Принцесса Маргарет в 1949. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Напомним, супруга короля Чарльза рассказала, как он себя чувствует. Также мы рассказывали, как Кейт Миддлтон борется с онкологией.

королева Елизавета
принцесса Анна
фото
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королевская семья
Великобритания

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