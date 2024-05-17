Онкохвора Кейт Міддлтон стала себе краще почувати — що відомо про стан принцеси Уельскої

Принцеса Уельска Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка веде боротьбу із раком, зараз почуває себе значно краще. Хімієтерапія, час з дітьми та прогулянки на свіжому повітрі дають майбутній королеві позитивний результат у лікуванні.

Про це пише The news.

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Що відомо про стан Кейт Міддлтон

У інтерв'ю з журналом OK! колишня королівська кореспондентка BBC Дженні Бонд повідомила про стан здоров'я принцеси Уельської після останньої поїздки принца Вільяма в Корнуолл.

Вона зазначила, що Кейт Міддлтон завдяки лікуванню почувається значно краще. Її одужанню сприяють щоденні прогулянки на свіжому повітрі.

"Кетрін почувається сильнішою з кожним днем, і зараз, коли світить сонце, вона зможе насолоджуватися чудовою природою, яка завжди її відновлювала", — зазначає журналіст.

Нагадаємо, принцеса Уельська не з'являлася на публіці з початку цього року, після перенесеної операції на черевній порожнині. У березні 2024 Кейт Міддлтон повідомила про свій смертельний діагноз.

Нагадаємо, принц Вільям повідомив, в якому стані його дружина Кейт Міддлтон. Раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали фанатів чорно-білим фото.