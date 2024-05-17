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Інсайдери розповіли, як почувається Кейт Міддлтон під час лікування онкології

17 травня 2024 09:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Онкохвора Кейт Міддлтон стала себе краще почувати — що відомо про стан принцеси Уельскої
Принцеса Уельска Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка веде боротьбу із раком, зараз почуває себе значно краще. Хімієтерапія, час з дітьми та прогулянки на свіжому повітрі дають майбутній королеві  позитивний результат у лікуванні.

Про це пише The news.

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Що відомо про стан Кейт Міддлтон

У інтерв'ю з журналом OK! колишня королівська кореспондентка BBC Дженні Бонд повідомила про стан здоров'я принцеси Уельської після останньої поїздки принца Вільяма в Корнуолл.

Вона зазначила, що Кейт Міддлтон завдяки лікуванню почувається значно краще. Її одужанню сприяють щоденні прогулянки на свіжому повітрі.

"Кетрін почувається сильнішою з кожним днем, і зараз, коли світить сонце, вона зможе насолоджуватися чудовою природою, яка завжди її відновлювала", — зазначає журналіст.

Нагадаємо, принцеса Уельська не з'являлася на публіці з початку цього року, після перенесеної операції на черевній порожнині. У березні 2024 Кейт Міддлтон повідомила про свій смертельний діагноз.

Нагадаємо, принц Вільям повідомив, в якому стані його дружина Кейт Міддлтон. Раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали фанатів чорно-білим фото.

Кейт Міддлтон
здоров'я
хвороба
рак
природа
королівська родина
Велика Британія
лікарі

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