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Королівський аутсайдер — принц Гаррі горює через сварку з родиною

28 червня 2024 23:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Принц Гаррі відчуває, що королівська родина його покинула — деталі
Принц Гаррі. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Принц Гаррі "збентежений" через те, що родина відмовилась від нього. Він хотів підтримати онкохвору невістку Кейт Міддлтон, втім навіть вона відмежувалась.

Про це пише Closer.

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Принца Гаррі та його дружину Меган Маркл не запросили на  церемонію Trooping the Colour. Через це герцог відчув себе "справжнім аутсайдером".

"Він розбитий горем і збентежений тим, як вони відірвали його від зв’язку і, схоже, більше про це не подумали", — розповідає джерело.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми на Trooping the Colour 2024. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми на Trooping the Colour 2024. Фото: Reuters

Його засмутило і те, що принцеса Кейт була на дні народженні короля. Він дуже хвилюється за неї, адже вона бореться з онкологією. 

"Хоча йому вдавалося спілкуватися з нею кілька разів, це не так часто, як він хотів би", — додав інсайдер.

Король Чарльз на Trooping the Colour 2024. Фото: Reuters
Король Чарльз на Trooping the Colour 2024. Фото: Reuters

Принц Гаррі прагнув особисто привітати та підтримати Кейт у день, який, судячи з усього, був неймовірно важким для неї.

Нагадаємо, сестру короля принцесу Анну виписали з лікарні Також Меган Маркл вперше вийшла в люди цього червня — соцмережі вибухнули.

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Велика Британія

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