Принц Гаррі відчуває, що королівська родина його покинула — деталі

Королівський аутсайдер — принц Гаррі горює через сварку з родиною
Принц Гаррі "збентежений" через те, що родина відмовилась від нього. Він хотів підтримати онкохвору невістку Кейт Міддлтон, втім навіть вона відмежувалась.
Про це пише Closer.
Принц Гаррі відчуває себе покинутим та самотнім
Принца Гаррі та його дружину Меган Маркл не запросили на церемонію Trooping the Colour. Через це герцог відчув себе "справжнім аутсайдером".
"Він розбитий горем і збентежений тим, як вони відірвали його від зв’язку і, схоже, більше про це не подумали", — розповідає джерело.
Його засмутило і те, що принцеса Кейт була на дні народженні короля. Він дуже хвилюється за неї, адже вона бореться з онкологією.
"Хоча йому вдавалося спілкуватися з нею кілька разів, це не так часто, як він хотів би", — додав інсайдер.
Принц Гаррі прагнув особисто привітати та підтримати Кейт у день, який, судячи з усього, був неймовірно важким для неї.
Нагадаємо, сестру короля принцесу Анну виписали з лікарні Також Меган Маркл вперше вийшла в люди цього червня — соцмережі вибухнули.
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