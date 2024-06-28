Принц Гаррі відчуває, що королівська родина його покинула — деталі

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі "збентежений" через те, що родина відмовилась від нього. Він хотів підтримати онкохвору невістку Кейт Міддлтон, втім навіть вона відмежувалась.

Про це пише Closer.

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Принца Гаррі та його дружину Меган Маркл не запросили на церемонію Trooping the Colour. Через це герцог відчув себе "справжнім аутсайдером".

"Він розбитий горем і збентежений тим, як вони відірвали його від зв’язку і, схоже, більше про це не подумали", — розповідає джерело.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми на Trooping the Colour 2024. Фото: Reuters

Його засмутило і те, що принцеса Кейт була на дні народженні короля. Він дуже хвилюється за неї, адже вона бореться з онкологією.

"Хоча йому вдавалося спілкуватися з нею кілька разів, це не так часто, як він хотів би", — додав інсайдер.

Король Чарльз на Trooping the Colour 2024. Фото: Reuters

Принц Гаррі прагнув особисто привітати та підтримати Кейт у день, який, судячи з усього, був неймовірно важким для неї.

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