Принцеса Анна покинула лікарню — стан здоров'я сестри короля Чарльза

Принцеса Анна. Фото: Reuters

Молодшу сестру короля Чарльза принцесу Анну виписали з лікарні після інциденту, що трапився на вихідних. Вона перебувала під наглядом фахівців протягом п'яти днів.

Про це повідомляє Hello Magazine.

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Принцеса травмувалася в неділю, під час прогулянки територією свого маєтку. Відомо, що інцидент пов'язаний із конем, однак молодша сестра короля Чарльза не пам'ятає деталей. Після госпіталізації в неї діагностували струс мозку і незначні травми голови.

Нині єдина дочка покійної королеви Єлизавети, повернулася додому в Гаткомб Парк, де буде відновлюватися і повернеться до виконання державних обов'язків, коли їй дозволять лікарі. Фахівці зазначають, що її стан суттєво покращився.

Минулого тижня принцесу відвідали у лікарні її чоловік сер Тім та її донька і колега по кінному спорту Зара Тіндолл.

"Ми глибоко вдячні персоналу лікарні та службам екстреної допомоги. Ми глибоко зворушені всіма добрими повідомленнями, які ми отримали від багатьох людей, близьких і далеких. Це дуже багато значить", — подякував за підтримку та лікування чоловік принцеси Анни сер Тім.

Нагадаємо, король Чарльз ніжно привітав принца Вільяма з днем народження. А раніше батько Меган Маркл назвав свою заповітну мрію.