Меган Маркл вперше за місяць вийшла в люди — з'явилось відео

Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Instagram/meghan.markle.official

В травні принц Гаррі та Меган Маркл відвідали Нігерію. З того часу дружину молодшого сина короля Чарльза III не бачили в публічних місцях. Тільки зараз колишню голлівудську акторку вдалось зняти на відео в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє видання Hello.

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Меган Маркл помітили на фотосесії в Беверлі-Гіллз. Герцогиню Сассекську зняли на відео в момент, коли вона сміялась в чорному спортивному костюмі в оточенні команди. Це вперше, коли родичку Чарльза III побачили на вулиці після того, як вона повернулася до США після візиту до Нігерії. До Африки Меган літала з чоловіком принцом Гаррі.

В мережі обговорюють, промо якого проєкту готує Маркл, якій на початку серпня виповниться 43 роки. Ймовірно, дружина принца Гаррі працює над шоу стримінгової платформи Netflix, з якою в герцога та герцогині Сассекських є контракт.

Також незабаром Маркл запустить свій бренд стилю життя American Riviera Orchard. То ж більшість користувачів соцмереж схиляються до думки, що саме рекламу цього проєкту і знімала Маркл, яка останнім часом не часто дає коментарі.

Нагадаємо, раніше ми писали, про що мріє на 80-річчя батько Меган Маркл. Також ми розповідали, що легендарні сукні та листи принцеси Діани продадуть на аукціоні.