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Королевский аутсайдер — принц Гарри горюет из-за ссоры с семьей

28 июня 2024 23:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Принц Гарри чувствует, что королевская семья его покинула.
Принц Гарри. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принц Гарри "расстроен" из-за того, что семья отказалась от него. Он хотел поддержать онкобольную невестку Кейт Миддлтон, впрочем, даже она отстранилась.

Об этом пишет Closer.

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Принца Гарри и его супругу Меган Маркл не пригласили на церемонию Trooping the Colour. Поэтому герцог почувствовал себя "настоящим аутсайдером".

"Он разбит горем и расстроен тем, как они оторвали его от связи и, похоже, больше об этом не думали", — рассказывает источник.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с детьми на Trooping the Colour 2024. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с детьми на Trooping the Colour 2024. Фото: Reuters

Его огорчило и то, что принцесса Кейт была на дне рождения короля. Он очень переживает за нее, ведь она борется с онкологией.

"Хотя ему удавалось общаться с ней несколько раз, это не так часто, как он хотел бы", — добавил инсайдер.

Король Чарльз на Trooping the Colour 2024. Фото: Reuters
Король Чарльз на Trooping the Colour 2024. Фото: Reuters

Принц Гарри стремился лично поздравить и поддержать Кейт в день, который, судя по всему, был невероятно тяжелым для нее.

Напомним, сестру короля принцессу Анну выписали из больницы Также Меган Маркл впервые вышла в люди этого июня — соцсети взорвались.

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Великобритания

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