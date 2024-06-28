Принц Гарри чувствует, что королевская семья его покинула.

Королевский аутсайдер — принц Гарри горюет из-за ссоры с семьей
Принц Гарри "расстроен" из-за того, что семья отказалась от него. Он хотел поддержать онкобольную невестку Кейт Миддлтон, впрочем, даже она отстранилась.
Об этом пишет Closer.
Принц Гарри чувствует себя брошенным и одиноким
Принца Гарри и его супругу Меган Маркл не пригласили на церемонию Trooping the Colour. Поэтому герцог почувствовал себя "настоящим аутсайдером".
"Он разбит горем и расстроен тем, как они оторвали его от связи и, похоже, больше об этом не думали", — рассказывает источник.
Его огорчило и то, что принцесса Кейт была на дне рождения короля. Он очень переживает за нее, ведь она борется с онкологией.
"Хотя ему удавалось общаться с ней несколько раз, это не так часто, как он хотел бы", — добавил инсайдер.
Принц Гарри стремился лично поздравить и поддержать Кейт в день, который, судя по всему, был невероятно тяжелым для нее.
Напомним, сестру короля принцессу Анну выписали из больницы Также Меган Маркл впервые вышла в люди этого июня — соцсети взорвались.
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