Актор Євген Кошовий пояснив, як Олександр Пікалово одночасно служить і виступає в "Кварталі" — деталі

Гумористи Олександр Пікалов і Євген Кошовий. Фото: стоп-кадр "Вечірнього кварталу"

Український актор і гуморист "Кварталу" Євген Кошовий розповів, як його колег відпускають зі служби на концерти. Зірки пишуть офіційні листи керівництву і продовжують грати на сцені.

Деталями Кошовий поділився в інтерв'ю kp.ua.

Читайте також:

Зірки "Кварталу" відпрошуються зі служби задля концертів

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий розповів, як актори можуть одночасно служити і виступати на сцені. Серед таких — Олександр Пікалов та Володимир Мартинець. Вони служать у відповідних частинах та виконують різні завдання свого керівництва.

Однак, продовжують виступати в "Кварталі". Вони пишуть керівництву офіційні листи з проханням відпустити. Дозвіл їм дають через те, що гроші з виступів йдуть на підтримку ЗСУ.

"Саша Пікалов і Вова Мартинець служать. Щоб хлопців в той чи інший день відпустили на концерт, чи на виїзд з виступами для тих же військових, ми заздалегідь пишемо офіційний лист з датами концертів і проханням відпустити. І такі листи ми пишемо й щодо інших військовослужбовців, які беруть участь у наших концертах чи зніманнях. Буває, що не відпускають. Але і відпускають також", — розповів Кошовий.

Нагадаємо, зірка "Кварталу" Юрій Великий, який парадіював президента Володимира Зеленського, розповів про його реакцію на номери. Також акторка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна. хотіла мобілізуватись.