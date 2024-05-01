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Кошовий зізнався, як Пікалов поєднує службу в Нацгвардії і концерти в "Кварталі"

1 травня 2024 21:21
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Актор Євген Кошовий пояснив, як Олександр Пікалово одночасно служить і виступає в "Кварталі" — деталі
Гумористи Олександр Пікалов і Євген Кошовий. Фото: стоп-кадр "Вечірнього кварталу"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український актор і гуморист "Кварталу" Євген Кошовий розповів, як його колег відпускають зі служби на концерти. Зірки пишуть офіційні листи керівництву і продовжують грати на сцені. 

Деталями Кошовий поділився в інтерв'ю kp.ua.

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Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий розповів, як актори можуть одночасно служити і виступати на сцені. Серед таких — Олександр Пікалов та Володимир Мартинець. Вони служать у відповідних частинах та виконують різні завдання свого керівництва. 

Однак,  продовжують виступати в "Кварталі". Вони пишуть  керівництву офіційні листи з проханням відпустити. Дозвіл їм дають через те, що гроші з виступів йдуть на підтримку ЗСУ.

"Саша Пікалов і Вова Мартинець служать. Щоб хлопців в той чи інший день відпустили на концерт, чи на виїзд з виступами для тих же військових, ми заздалегідь пишемо офіційний лист з датами концертів і проханням відпустити. І такі листи ми пишемо й щодо інших військовослужбовців, які беруть участь у наших концертах чи зніманнях. Буває, що не відпускають. Але і відпускають також", — розповів Кошовий.

Нагадаємо, зірка "Кварталу" Юрій Великий, який парадіював президента Володимира Зеленського, розповів про його реакцію на номери. Також акторка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна. хотіла мобілізуватись.

ЗСУ
Квартал 95
концерт
Євген Кошовий
актори
українські зірки
гумор

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