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Кошевой признался, как Пикалов объединяет службу в Нацгвардии и концерты в "Квартале"

1 мая 2024 21:21
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Актер Евгений Кошевой объяснил, как Александр Пикалово одновременно служит и выступает в "Квартале" - детали
Юмористы Александр Пикалов и Евгений Кошевой. Фото: стоп-кадр "Вечернего квартала"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский актер и юморист "Квартала" Евгений Кошевой рассказал, как его коллеги отпускают со службы на концерты. Звезды пишут официальные письма руководству и продолжают играть на сцене.

Деталями Кошевой поделился в интервью kp.ua.

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Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой рассказал, как актеры могут одновременно служить и выступать на сцене. Среди таких — Александр Пикалов и Владимир Мартынец. Они служат в соответствующих частях и выполняют разные задачи своего руководства.

Однако продолжают выступать в "Квартале". Они пишут руководству официальные письма с просьбой отпустить. Разрешение им дают из-за того, что деньги с выступлений идут на поддержку ВСУ.

"Саша Пикалов и Вова Мартынец служат. Чтобы ребят в тот или иной день отпустили на концерт или на выезд с выступлениями для тех же военных, мы заранее пишем официальное письмо с датами концертов и просьбой отпустить. И такие письма мы пишем и в отношении других военнослужащих , которые принимают участие в наших концертах или съемках. Бывает, что не отпускают. Но и отпускают тоже", — рассказал Кошовий.

Напомним, звезда "Квартала" Юрий Великий, пародировавший президента Владимира Зеленского, рассказал о его реакции на номера. Также актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина хотела мобилизоваться.

ВСУ
Квартал 95
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Евгений Кошевой
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