Юрій Великий розповів про зустріч із Зеленським — відео

Гуморист Юрій Великий. Фото: скриншот YouTube

Актор "Студії Квартал 95" Юрій Великий, який раніше пародіював президента України Володимира Зеленського, розповів про реакцію голови держави на його виступи. Артист запевняє, що гарант Конституції не ображається на його жарти.

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому Анатолію Анатолічу.

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Актор розповів, що Зеленський вже будучи президентом декілька разів був присутній під час його виступів у "95-му кварталі". Великий пригадав сценарій однієї із таких успішних сцен.

"Зеленський сидів в залі за два ряди в глядацькому залі. Я сидів з Оленою Кравець, а він сидів з дружиною. Я грав президента, а він був начебто моїм двійником і то був дуже крутий номер", — поділився Великий.

Ведучий Анатолій Анатоліч поцікавився в актора, чи якось Володимир Олександрович коментував його виступи. Великий зізнався, що Зеленський якось завітав до нього у гримерку та особисто та оцінив його виступ як автор.

"Після концерту він зайшов в гримерку. На виступі був жарт, коли президент казав: "Валєрчик, візьми жуйку, вона в кишені у Єрмака". Зеленський мені тоді сказав: "Я чекав, що ви ще щось будете жартувати про Єрмака. Він оцінив", — розповів гуморист.

Великий зізнався, що пародіювати президента йому було не просто і він сумнівався у доцільності таких жартів. Після декількох живих виступів він припинив пародіювати Зеленського.

Нагадаємо, акторка "Кварталу 95" вибачилась після скандального жарту. А також "Квартал 95" обурив мережу жартами про ухилянтів.