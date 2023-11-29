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Козловський розповів, де зараз служить

29 листопада 2023 16:23
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
У відносній безпеці — Козловський розповів, де зараз служить
Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Віталій Козловський, який служить у лавах ЗСУ, розповів, що його перевели і зараз він знаходиться на більш безпечному напрямку, ніж був раніше. 

Про це співак розповів в ефірі радіо Армія FM. 

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Це військова таємниця

Нещодавно Віталій Козловський розповів  своєму Instagram, що він більше не служить у Нацгвардії.

 

Козловський
Скриншот зі сторіс instagram.com/vkozlovsky_music

Тож тепер співак служить на інший локації. Якщо раніше він перебував на Донбасі, тепер він у більш безпечному місці. 

"Це військова таємниця, насправді. Єдина радість, про яку я можу сказати, радість для всіх моїх близьких, що зараз моя служба минає безпосередньо не на Донбасі, я зараз перебуваю в частині Києва", — сказав Віталій у інтерв'ю. 

 

Він також зауважив, що не сам просив, щоб його перевели. 

"Це була не моя насправді ініціатива переводу. Це була ініціатива тих, до кого я зараз перевівся", — поділився Козловський.

Проте, куди б його не перевели, воювати співак буде до нашої перемоги, про це він говорив раніше.

Нагадаємо, Козловський показав товарищів, з якими потрапив під обстріл РФ. 

Також ми писали, що Віталій Козловський розповів, як мало не загинув на фронті.

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