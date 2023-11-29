В относительной безопасности Козловский рассказал, где сейчас служит

Козловский рассказал, где сейчас служит
Служащий в рядах ВСУ Виталий Козловский рассказал, что его перевели и сейчас он находится на более безопасном направлении, чем был ранее.
Об этом певец рассказал в эфире радио "Армия FM".
Это военная тайна
Недавно Виталий Козловский рассказал в своем Instagram, что он больше не служит в Нацгвардии.
Теперь певец служит на другой локации. Если раньше он находился на Донбассе, теперь он находится в более безопасном месте.
"Это военная тайна, на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, радость для всех моих близких, что сейчас моя служба проходит прямо не на Донбассе, я сейчас нахожусь в части Киева", — сказал Виталий в интервью.
Он также отметил, что не сам просил, чтобы его перевели.
"Это была не моя действительно инициатива перевода. Это была инициатива тех, к кому я сейчас перевелся", — поделился Козловский.
Однако, куда бы его ни перевели, воевать певец будет до нашей победы, об этом он говорил раньше.
Напомним, Козловский показал товарищей, с которыми попал под обстрел РФ.
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