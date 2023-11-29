Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Козловский рассказал, где сейчас служит arrow

Козловский рассказал, где сейчас служит

29 ноября 2023 16:23
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
В относительной безопасности Козловский рассказал, где сейчас служит
Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Служащий в рядах ВСУ Виталий Козловский рассказал, что его перевели и сейчас он находится на более безопасном направлении, чем был ранее.

Об этом певец рассказал в эфире радио "Армия FM".

Читайте также:

Это военная тайна

Недавно Виталий Козловский рассказал в своем Instagram, что он больше не служит в Нацгвардии.

 

Козловский
Скриншот со страниц instagram.com/vkozlovsky_music

Теперь певец служит на другой локации. Если раньше он находился на Донбассе, теперь он находится в более безопасном месте.

"Это военная тайна, на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, радость для всех моих близких, что сейчас моя служба проходит прямо не на Донбассе, я сейчас нахожусь в части Киева", — сказал Виталий в интервью.

 

Он также отметил, что не сам просил, чтобы его перевели.

"Это была не моя действительно инициатива перевода. Это была инициатива тех, к кому я сейчас перевелся", — поделился Козловский.

Однако, куда бы его ни перевели, воевать певец будет до нашей победы, об этом он говорил раньше.

Напомним, Козловский показал товарищей, с которыми попал под обстрел РФ.

Также мы писали, что Виталий Козловский рассказал, как едва не погиб на фронте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме