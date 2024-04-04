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Козловский рассказал о мести Кондратюка

4 апреля 2024 22:00
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Виталий Козловский рассказал о мести Игоря Кондратюка
Певец, военнослужащий. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певец, военнослужащий Виталий Козловский дал откровенное интервью блогеру Рамине Эсхакзай. Кроме новости о рождении сына, он рассказал о многолетнем суде с бывшим продюсером Игорем Кондратюком.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале RAMINA.

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Козловский о мести Кондратюка

Больше десяти лет назад Виталий решил строить карьеру без продюсера. В ответ Кондратюк запретил Козловскому исполнять его песни. Согласно решениям суда, военнослужащий должен оплатить около двух миллионов гривен. Более того, часть боевых выплат Виталия взимают исполнительные службы.

В интервью Рамине Виталий рассказал историю, когда он с побратимами был в Донецкой области. Защитники Украины заехали в продуктовый магазин, на кассе должны были скинуться деньгами.

"Когда я открыл кошелек, и говорю: "Пацаны, у меня нет денег, у меня Кондратюк все забрал". У меня не осталось ничего в тот момент. В кармане была какая-то наличка, я предлагал. Был уверен, что война не только сбрасывает маски, есть переоценка ценностей, что люди могут пообщаться наконец. Кондратюк никогда не хотел напрямую со мной встретиться, и когда это произошло именно там, это для меня стало ударом, моему гневу не было предела", — признался Козловский.

По словам Козловского, он стал другим человеком. У него появился сын, семья, есть ради кого жить. Виталий согласен, что в юридическом плане он не прав, и хочет поскорее закрыть эти вопросы. Но к Кондратюку у звездного защитника до сих пор много вопросов.

"Этот человек сделал все, чтобы быть оторванным от реальности. Ему ничего не угрожало, его дети не будут служить, и он меня не поймет. Я думаю, это банальная месть. Я ему ничего не должен, он это знает, но никогда не признается. Поэтому я дал этой истории огласку в социальных сетях, чтобы он снизошел ко мне и мы наконец-то могли пообщаться" — подытожил Козловский.

Козловский рассказал о мести Кондратюка - фото 1
Игорь Кондратюк (слева) и Виталий Козловский. Фото: Tabloid

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский в новом клипе состарился на 40 лет. Также мы рассказывали, за кого Игорь Кондратюк проголосовал на Нацотборе Евровидения-2024.

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Виталий Козловский
Игорь Кондратюк
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