Виносиш з хати останнє — Козловський розповів, як допомагає ЗСУ

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський у Мінжнародиний День волонтера зізнається, що хотів би ділитися творчістю, піснями, концертами, історіями з життям. Але зараз, розповів артист, цього всього немає.

Про це стало відомо з соціальної мережі Козловського.

Читайте також:

Співак розповів про волонтерство для передової

Артист говорить, що сумує за сценою і зустрічами з фанатами. Та поки що його реальність зовсім про інше.

"Знаю, що всім важко. Всі виснажилися фінансово і втомилися донатити. І я щоразу переступаю через себе, коли прошу в людей: давайте зберемо, давайте купимо. Але я щодня на зв’язку з побратимами, і знаючи, як їм там, жалітися тут, що складно, вже не повернеться язик. З одного боку тисне ворог, з іншого — до кісток пробирає холод. Техніка знищується і ламається. Можна невдало виїхати раз - шин нема. Або взагалі авто нема. Аби тільки люди вціліли. Застуди. Миші. Перевтома. Втрати. Списки потреб щоденні і великі. Поки зібрав, купив, відправив, відзвітував — того вже не стало. Починай спочатку", — говорить співак.

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Артист розповів, що є ті, хто зробив волонтерство бізнесом і заробляє на цьому. Але в своїй реальності він не уявляє цього.

"Ти не те що не заробляєш, ти виносиш з хати останнє, якось викручуєшся, щось докладаєш, десь просиш, аби віддати пацанам. Але тут в мене дуже чітка мотивація: якщо на нашій землі запанує ворог, нафіг не будуть потрібні ні бізнеси, ні пісні, ні концерти, ні зручності, нічого! Тому робитиму, скільки є сил. Сьогодні Міжнародний день волонтера. І я доземно вклоняюся тим, хто за покликом серця допомагає і став міцним тилом для наших бійців. Символічно в цей день, лишаю посилання на збір для побратимів", — говорить музикант.

Козловский розповів, що часом мета збору - придбати авто, але кошти з нього йдуть і на поточні потреби — шини, утеплення бліндажів, обігрівачі, ліки, зимовий камуфляж, грілки, газові балони, генератори. Донат — це найменше, що для них можна зробити. І найбільше водночас.

Нагадаємо, Кондратюк жорстко відреагував на мирову Козловського.

Раніше Козловський присвятив новий трек побратимам, з якими дивом вижив на передовій.