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Козловський в ЗСУ відзначив 20-річчя музичної кар'єри — архівні фото

29 грудня 2023 19:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Козловський в ЗСУ відзначив 20-річчя музичної кар'єри — архівні фото
Співак Віталій Козловський на початку кар'єри. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Влітку цього року співака Віталія Козловського було мобілізовано до ЗСУ. Втім 38-річний уродженець Львову не забуває і про творчість. Він виступає на деяких заходах, і, як виявилось, відзначив 20-річчя музичної кар’єри. 

Про це Козловський розповів у своїх соцмережах

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Віталій зізнався, що саме музика займала головну роль у його житті. Але зараз, за словами зіркового захисника, він займається не тім, чим би хотів. 

"Сьогодні я роблю зовсім не те, що мені подобається. Я ніколи цього не хотів і ніколи не міг подумати, що так усе обернеться. Не лише для мене, а для нас усіх. Зараз мої реалії — не творчість. А терпіння, боротьба і допомога. Дякую долі за всіх і за все", — написав Віталій.

Зірковий захисник додав архівні фотографії та відео як сольні, з виступів на різних заходах, так, наприклад, з Наталією Могилевською. 

Віталій Козловський та Наталія Могилевська. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Свого експродюсера Ігоря Кондратюка, з яким у Віталія цього року були розбірки через судові рішення та стягнення частини військової заробітної плати Козловський вирішив не згадувати. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Козловський заявив про нещирість на новорічному концерті в Києві. Також ми розповідали про побратимів, з якими Віталій потрапив під обстріл.

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