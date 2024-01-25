Козловский с фронта анонсировал выход новой песни

Украинский певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Украинский певец Виталий Козловский, который служит в ЗСУ, поделился своими творческими планами. Он анонсировал выход новой песни, в которой будет рефлексия на события войны в Украине.

Артист рассказал о планах в Instagram.

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Украинский артист Виталий Козловский рассказал в соцсетях о своих планах на будущее. Он выложил фотографию, на которой выглядит удрученно, и анонсировал выход нового трека.

Козловский выпустит трек со своим мнением о современной военной ситуации. Дату релиза артист не объявил.

"700 день ада в нашей стране. Мечта о победе остается мечтой. Вера теплится, надежда не умерла, любовь по Родине и к Людям, делающим добро, растет. Спасибо всем совестным! Очень скучаю по легкости... И хотя сейчас практически невозможно совместить творчество с настоящим, вопреки всем перипетиям скоро выйдет в свет отражение моих мыслей...", — написал Козловский.

Сториз Виталия Козловского. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Виталий Козловский практически с начала полномасштабного вторжения россиян был мобилизован в Нацгвардию Украины и служил на Донецком направлении.

29 ноября прошлого года он рассказал в эфире "Армия FM", что его перевели в другой военный взвод и теперь он базируется в Киеве.

Ранее Козловский в ВСУ отметил 20-летие музыкальной карьеры.

Также Козловский рассказал, как помогает ВСУ.