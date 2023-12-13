Мені приховувати нічого — Олена Кравець заявила про закриття своєї скандальної програми

Телеведуча Олена Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets/

Телеведуча і зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець після гучного скандалу про те, що отримала з державного бюджету понад 30 мільйонів гривень на створення авторського проєкту "Тихій вечір", відповіла на критику. Зірка зазначила, що історія висвітлюється у маніпулятивному світлі.

Про це стало відомо з соціальної мережі Кравець.

Читайте також:

Кравець внесла ясність у скандальну історію

За словами Олени, кошти, про які йдеться, були виділені каналу на зйомки програми у 2023 році. Але в 2024-му проєкт не виходитиме.

Телеведуча Олена Кравець про скандал навколо свого проєкту. Фото: instagram.com/lennykravets/

"Через те, що канал "Дім" звітував на сайті Прозорро про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною. Я є лише обличчям і ведучою програми. Я працюю за зарплатню, з якої сплачую податки і не відповідаю за розподілення коштів та фінансування будь-яких проєктів каналу", — сказала ведуча.

Кравець заявила, що за цей рік у неї в студії були військові, волонтери, культурні діячі, політики, герої цієї війни — всі, хто зараз стоїть на варті життя країни та кожного з нас.

"Я знайомила українців саме з такими, світлими та сильними людьми, мотивуючі себе й всіх нас зупинятись, працювати й головне — підтримувати один одного, навіть у найскрутніші часи. І якщо нам це вдалося хоча б наполовину — вважаю нашу місію виконаною. Тому що ворогу дуже потрібна наша гризня, травля та розчарування один в одному, щоб через зневірення у ближньому ми отримали зневірення у перемозі світла над всім цим брудом", — сказала Кравець.

Олена закликла фоловерів перевіряти інформацію.

"Мені приховувати нічого, тому я не боюсь цієї зливи і буду надалі жити своє життя і робити те, у що вірю і що потрібно людям", — говорить ведуча.

Нагадаємо, Єфросиніна вперше прокоментувала своє інтерв'ю з Трінчер.

Раніше Катя Осадча висловилась щодо скандального образу коломиянки у серіалі Встигнути до 30.