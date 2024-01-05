Кравец запустила подкаст со старшей дочерью и рассказала о первой любви

Шоувумен, телеведущая Елена Кравец. Скриншот: YouTube/Lennykrvts

Бывшая актриса "Вечернего Квартала", телеведущая Елена Кравец вместе с двадцатилетней дочерью Машей запустила семейный подкаст "Дома поговорим". В нем, в частности, шоувумен откровенно рассказала о своей первой любви.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Olena Kravets.

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Первая любовь Елены Кравец

В новом подкасте шоувумен с дочерью, по их словам, откровенно общаются на темы, которые обычно не принято выносить на обсуждение вне семейного круга. Это еще одна попытка понять друг друга в извечном вопросе взаимоотношений родителей и детей. Первый выпуск — импровизированная "игра в правду".

Маша спросила у Елены, кто был ее первой любовью. Кравец вспомнила, что тогда она была в восьмом классе, а парень Николай уже учился в техникуме, и был старше ее на два года.

"Он ходил по нашему району, Восточный, в Кривом Роге, всегда в майке и в штанах спортивных три полоски. И мы между девушками называли его Коля-Вандамчик. Он был конец похож (на бельгийского актера Жан-Клод Ван Дамма. — Ред.)", — рассказала Елена.

По словам Кравец, при каждом взгляде на него она смущалась. Потом Елена узнала, что он живет без мамы только с папой. Николай и учился и работал, а также находил время на спорт.

"Если Николай с 25-го дома по бульвару Кирова, ты понимаешь, что речь о тебе — я передаю тебе привет и хочу сказать, что очень благодарна тебе за это светлое чувство. За то, что у нас ничего не было, и у меня не было ощущения, что первая любовь несчастна", — заявила Кравец.

Впоследствии они познакомились в совместной компании и недолго встречались. Впрочем, образ Николая, который представлял себе Кравец, не полностью совпал с реалиями. Елена заверила — любовь была такая, что она на днями слушала Уитни Хьюстон, "Белые розы", не ела и плакала.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец заявила о закрытии своей программы на государственном телеканале. Также мы рассказывали, что звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий попал в базу "Миротворец".