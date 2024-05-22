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Тизер четвертого сезону — Ліам Гемсворт зіграє нового Відьмака

22 травня 2024 22:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Вийшов тизер четвертого сезону серіалу "Відьмак" з Ліамом Гемсвортом у головній ролі — відео
Австралійський актор Ліам Гемсворт. Фото: Entertainment Weekly
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Зірка "Голодних ігор" та "Дня незалежності: Відродження" Ліам Гемсворт став новим Відьмаком у четвертому сезоні. Кінокомпанія Netflix опублікувала тизер з представленням нового актора.

Відео виклали в YouTube.

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Якщо у перших трьох сезонах безжального і дуже спокусливого Відьмака зіграв Генрі Кавілл, то в новій історії глядачі його вже не побачать. Актора замінили на Ліама Гемсворта — звабливого юнака з "Голодних ігор", який так і не закохав в себе Катнісс Евердін. 

Однак, в головних ролях залишились Фрея Аллан (Цирілла), Ані Чалотри (Єнніфер) та Джої Бейті (Лютик). Втім, також приєднався Лоуренс Фішберн у ролі вампіра Регіса.

"Як фанат "Відьмака", я дуже радію можливості зіграти Ґеральта з Рівії. Генрі Кавілл був неймовірним Ґеральтом, і для мене велика честь, що він передає мені кермо й дозволяє мені взяти мечі Білого Вовка для наступного розділу його пригод. Генрі, я був твоїм фанатом протягом багатьох років і мене надихнуло те, що ти приніс цьому улюбленому персонажу. Можливо, мені потрібно зайнятися чимось великим, але я справді радий увійти у світ Відьмака", — розповідав Хемсворт.

Кінокоманда спробувала виправдати зміну героя. На сайті Redanian Intelligence пояснили, чому Гемсворт повторює сцени, які вже були у попередньому сезоні. У легенді про Відьмака є частина про помилки в розповідях: "Він мав не такий вигляд!". Тож після схожої колізії, з'явиться Ліам Гемсворт і покаже себе в сценах, які вже були зіграні попереднім акторам.

Генрі Кавілл відмовився від ролі ще під час зйомок третього сезону у 2022 році. Він не мав достатньо часу на інші проєкти, тому обрав припинити співпрацю з Netflix.

Нагадаємо, легенда серіалу "Надприроднє" Міша Коллінз приїхав до Києва з благодійною місією.  Також ми розповідали, як знімали третій сезон "Бріджертонів".

серіал
Netflix
актори
закордонні зірки
трейлер
Ліам Гемсворт

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