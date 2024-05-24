Актер Крис Гемсворт получил звезду на Аллее Славы

Австралийский актер Крис Гемсворт. Фото: instagram/hwdwalkoffame

Звезда франшизы о супергероях "Тор" Крис Гемсворт получил звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Этой наградой его отметили за достижения в киноиндустрии.

Об этом сообщили на официальной странице.

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Крис Гемсворт получил звезду на Аллее Славы

Chris Hemsworth удостаивался его hviezdа на Hollywood Walk of Fame today pic.twitter.com/LmhWojNJum — The Hollywood Reporter (@THR) May 23, 2024

Крис Гемсворт наиболее известен своими ролями в "Тор", "Мстители", "Люди в черном: Интернешнл", "Идеальный побег", "Хакер" и многих других. Самый новейший фильм при его участии — "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" — приквел фильма "Безумный Макс: Дорога гнева", вышедшего в украинский прокат 23 мая.

Австралийский актер Крис Гемсворт с друзьями и семьей. Фото: instagram/hwdwalkoffame

"Мы гордимся тем, что отметили Гемсворта заслуженной звездой. Крис известен своими замечательными ролями, покорившими зрителей во всем мире", — говорится в заявлении организации.

Однако ныне актер приостановил свою карьеру. Ведь в его ДНК обнаружили две копии гена APOE4 — одну от матери, другую от отца, которые связывают с повышенным риском болезни Альцгеймера. Поэтому он замедлился и теперь больше времени уделяет семье.

Напомним, актер Виллем Дефо также получил звезду на Аллее Славы. Также брат Криса Лиам Гемсворт стал новым "Ведьмаком" в четвертом сезоне сериала.