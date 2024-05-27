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Netflix повернув російський дубляж

27 травня 2024 20:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Netflix додає російський дубляж — фото
Сайт Netflix. Фото: netflix.com
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Стрімінгова платформа Netflix почала додавати російський дубляж до нових фільмів та серіалів. При цьому сервіс досі залишається недоступним для росіян, однак вони можуть ним користуватися, використовуючи VPN.

У відповідній інформації можна переконатися на офіційному сайті стрімінгової платформи.

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Netflix додає російський дубляж

Деякі користувачі сервісу помітили, що нові сезони популярних серіалів та фільми Netflix почав публікувати з російським дубляжем.

Мова, зокрема, йде про фільми "Вуді Вудпекер їде до табору", "Атлас" з Дженніфер Лопез, а також новий сезон "Бріджертонів".

При цьому доступ до офіційного сайту та додатку Netflix для жителів країни-агресорки залишається заблокованим.

Криваві рублі цінніші за життя українців — Netflix повернув російський дубляж - фото 1
Netflix повернув російський дубляж. Фото: netflix.com
Криваві рублі цінніші за життя українців — Netflix повернув російський дубляж - фото 2
Netflix повернув російський дубляж. Фото: netflix.com

Власники сервісу на початку повномасштабного вторгнення засудили злочини росіян та заблокували для них доступ до офіційного сайту та додатку у травні 2022 року. Компанія втратила 700 тисяч користувачів із платними підписками у результаті виходу з ринку Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли вийде відвертий документальний фільм про канадську співачку Селін Діон. Також ми розповідали, що абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик зіграє у голлівудській стрічці.

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