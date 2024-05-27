Netflix додає російський дубляж — фото

Сайт Netflix. Фото: netflix.com

Стрімінгова платформа Netflix почала додавати російський дубляж до нових фільмів та серіалів. При цьому сервіс досі залишається недоступним для росіян, однак вони можуть ним користуватися, використовуючи VPN.

У відповідній інформації можна переконатися на офіційному сайті стрімінгової платформи.

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Деякі користувачі сервісу помітили, що нові сезони популярних серіалів та фільми Netflix почав публікувати з російським дубляжем.

Мова, зокрема, йде про фільми "Вуді Вудпекер їде до табору", "Атлас" з Дженніфер Лопез, а також новий сезон "Бріджертонів".

При цьому доступ до офіційного сайту та додатку Netflix для жителів країни-агресорки залишається заблокованим.

Netflix повернув російський дубляж. Фото: netflix.com

Netflix повернув російський дубляж. Фото: netflix.com

Власники сервісу на початку повномасштабного вторгнення засудили злочини росіян та заблокували для них доступ до офіційного сайту та додатку у травні 2022 року. Компанія втратила 700 тисяч користувачів із платними підписками у результаті виходу з ринку Росії.

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