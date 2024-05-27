Netflix додає російський дубляж — фото

Netflix повернув російський дубляж
Стрімінгова платформа Netflix почала додавати російський дубляж до нових фільмів та серіалів. При цьому сервіс досі залишається недоступним для росіян, однак вони можуть ним користуватися, використовуючи VPN.
У відповідній інформації можна переконатися на офіційному сайті стрімінгової платформи.
Netflix додає російський дубляж
Деякі користувачі сервісу помітили, що нові сезони популярних серіалів та фільми Netflix почав публікувати з російським дубляжем.
Мова, зокрема, йде про фільми "Вуді Вудпекер їде до табору", "Атлас" з Дженніфер Лопез, а також новий сезон "Бріджертонів".
При цьому доступ до офіційного сайту та додатку Netflix для жителів країни-агресорки залишається заблокованим.
Власники сервісу на початку повномасштабного вторгнення засудили злочини росіян та заблокували для них доступ до офіційного сайту та додатку у травні 2022 року. Компанія втратила 700 тисяч користувачів із платними підписками у результаті виходу з ринку Росії.
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