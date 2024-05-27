Netflix добавляет русский дубляж.

Сайт Netflix. Фото: netflix.com

Стриминговая платформа Netflix начала добавлять русский дубляж в новые фильмы и сериалы. При этом сервис все еще остается недоступным для россиян, однако они могут им пользоваться через VPN.

В соответствующей информации можно убедиться на официальном сайте стриминговой платформы.

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Некоторые пользователи сервиса заметили, что новые сезоны популярных сериалов и фильмы Netflix начали публиковать с русским дубляжем.

Речь, в частности, идет о фильмах "Вуди Вудпекер едет в лагерь", "Атлас" с Дженнифер Лопез, а также новый сезон "Бриджертонов".

При этом доступ к официальному сайту и приложению Netflix для жителей страны-агрессора остается заблокированным.

Netflix вернул русский дубляж. Фото: netflix.com

Netflix вернул русский дубляж. Фото: netflix.com

Владельцы сервиса в начале полномасштабного вторжения осудили преступления россиян и заблокировали для них доступ к официальному сайту и приложению в мае 2022 года. Компания потеряла 700 тысяч пользователей с платными подписками в результате ухода с рынка России.

Напомним, ранее мы писали, когда выйдет откровенный документальный фильм о канадской певице Селин Дион. Также мы рассказывали, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сыграет в голливудской ленте.