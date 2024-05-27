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Netflix вернул русский дубляж

27 мая 2024 20:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Netflix добавляет русский дубляж.
Сайт Netflix. Фото: netflix.com
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Стриминговая платформа Netflix начала добавлять русский дубляж в новые фильмы и сериалы. При этом сервис все еще остается недоступным для россиян, однако они могут им пользоваться через VPN.

В соответствующей информации можно убедиться на официальном сайте стриминговой платформы.

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Netflix добавляет русский дубляж

Некоторые пользователи сервиса заметили, что новые сезоны популярных сериалов и фильмы Netflix начали публиковать с русским дубляжем.

Речь, в частности, идет о фильмах "Вуди Вудпекер едет в лагерь", "Атлас" с Дженнифер Лопез, а также новый сезон "Бриджертонов".

При этом доступ к официальному сайту и приложению Netflix для жителей страны-агрессора остается заблокированным.

Кровавые рубли ценнее жизни украинцев - Netflix вернул русский дубляж - фото 1
Netflix вернул русский дубляж. Фото: netflix.com
Кровавые рубли ценнее жизни украинцев - Netflix вернул русский дубляж - фото 2
Netflix вернул русский дубляж. Фото: netflix.com

Владельцы сервиса в начале полномасштабного вторжения осудили преступления россиян и заблокировали для них доступ к официальному сайту и приложению в мае 2022 года. Компания потеряла 700 тысяч пользователей с платными подписками в результате ухода с рынка России.

Напомним, ранее мы писали, когда выйдет откровенный документальный фильм о канадской певице Селин Дион. Также мы рассказывали, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сыграет в голливудской ленте.

россия
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