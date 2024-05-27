Ничего не вижу — оскароносная звезда бондианы намекнула на завершение карьеры в кино

Актриса Джуди Денч. Фото: Reuters

Актриса Джуди Денч подвергла сомнению будущее своей кинокарьеры. 89-летняя оскароносная знаменитость не появлялась на большом экране с тех пор, как она снялась в фильме 2022 года Spirited, и призналась, что у нее нет проектов в планах, поскольку она теряет зрение.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса франшизы о Джеймсе Бонде Джуди Денч призналась, что не планирует сниматься из-за проблем со зрением. На вопрос о том, есть ли у нее планы относительно новых актерских работ, она сказала журналисту на шоу Chelsea Flower: "Нет, нет, я даже не вижу!". Журналисты связались с агентом звезды, который сказал, что актрисе нечего добавить к этому комментарию.

В конце 2022 года Джуди сказала, что не собирается в ближайшее время выходить на пенсию. Она сказала Луису Теоруксу в его шоу на BBC: "Я не хочу уходить на пенсию. Сейчас я мало что делаю, потому что не вижу. Это плохо".

Актриса Джуди Денч. Фото: Reuters

Приблизительно в то же время Джуди рассказала, что недавно ужинала со своим партнером Дэвидом Миллсом, ему пришлось нарезать для нее еду, поскольку она не видела ее на своей тарелке.

"Он порезал все и подал мне что-то на вилке, и я это съела так", — объяснила она.

Напомним, звезда "Пипца" может сыграть нового Джемса Бонда. А раньше мы писали, кто может стать режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде.