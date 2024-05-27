Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ничего не вижу — оскароносная звезда бондианы намекнула на завершение карьеры в кино arrow

Ничего не вижу — оскароносная звезда бондианы намекнула на завершение карьеры в кино

27 мая 2024 09:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ничего не вижу – оскароносная звезда бондианы намекнула на завершение карьеры в кино
Актриса Джуди Денч. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Джуди Денч подвергла сомнению будущее своей кинокарьеры. 89-летняя оскароносная знаменитость не появлялась на большом экране с тех пор, как она снялась в фильме 2022 года Spirited, и призналась, что у нее нет проектов в планах, поскольку она теряет зрение.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Звездная актриса теряет зрение

Актриса франшизы о Джеймсе Бонде Джуди Денч призналась, что не планирует сниматься из-за проблем со зрением. На вопрос о том, есть ли у нее планы относительно новых актерских работ, она сказала журналисту на шоу Chelsea Flower: "Нет, нет, я даже не вижу!". Журналисты связались с агентом звезды, который сказал, что актрисе нечего добавить к этому комментарию.

В конце 2022 года Джуди сказала, что не собирается в ближайшее время выходить на пенсию. Она сказала Луису Теоруксу в его шоу на BBC: "Я не хочу уходить на пенсию. Сейчас я мало что делаю, потому что не вижу. Это плохо".

 

Актриса Джуди Денч
Актриса Джуди Денч. Фото: Reuters

Приблизительно в то же время Джуди рассказала, что недавно ужинала со своим партнером Дэвидом Миллсом, ему пришлось нарезать для нее еду, поскольку она не видела ее на своей тарелке.

"Он порезал все и подал мне что-то на вилке, и я это съела так", — объяснила она.

Напомним, звезда "Пипца" может сыграть нового Джемса Бонда. А раньше мы писали, кто может стать режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде.

кино
Джеймс Бонд
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы