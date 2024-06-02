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Ксенія Мішина показала, як проводить вихідні із сином

2 червня 2024 21:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мішина потрапила під зливу у Києві — відео
Українська акторка Ксенія Мішина з сином Платоном. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка Ксенія Мішина поділилася кумедними кадрами. Зірка разом із 12-річним сином Платоном потрапила під град, гуляючи вулицями столиці.

Відео зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Акторка поділилася із шанувальниками кадрами, на яких вона показала свої пригоди на вихідних із сином Платоном та їх песиком породи мальтіпу Одіном. Мішина вирішила відвідати новий пішохідний Міст-Хвилю над Дніпром, який з'єднує острів Оболонський з парком "Наталка". Під час прогулянки піднявся сильний вітер і почався сильний дощ і градом.

Мішина потрапила разом із сином Платоном під зливу, однак їм вдалося заховатися від сильного граду.

Ксенія Мішина показала, як проводить вихідні із сином - фото 1
Українська акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

"Якщо побачення не схоже на це — не кличте мене", — доповнила відео зірка.

Раніше відомий комік пояснив, чому Ксенія Мішина досі "холостячка". А також акторка потрапила у скандал через інтерв'ю з фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем.

шоу-бізнес
град
Київ
дощ
українські зірки
Ксенія Мішина
діти

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