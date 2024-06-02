Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ксения Мишина показала, как проводит выходные с сыном arrow

Ксения Мишина показала, как проводит выходные с сыном

2 июня 2024 21:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мишина попала под ливень в Киеве.
Украинская актриса Ксения Мишина с сыном Платоном. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса Ксения Мишина поделилась забавными кадрами. Звезда вместе с 12-летним сыном Платоном попала под град, гуляя улицам столицы.

Видео звезда опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Мишина столкнулась с непогодой в Киеве

Актриса поделилась с поклонниками кадрами, на которых она показала свои приключения на выходных с сыном Платоном и их собачкой породы мальтипу Одином. Мишина решила посетить новый пешеходный Мост-волну над Днепром, соединяющий остров Оболонский с парком "Наталка". Во время прогулки поднялся сильный ветер и начался сильный дождь и град.

Мишина попала вместе с сыном Платоном под ливень, однако им удалось укрыться от сильного града.

Ксения Мишина показала, как проводит выходные с сыном - фото 1
Украинская актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

"Если свидание не похоже на это — не зовите меня", — дополнила видео звезда.

Ранее известный комик объяснил, почему Ксения Мишина до сих пор "холостячка". А также актриса попала в скандал из-за интервью с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем.

шоу-бизнес
град
Киев
дождь
украинские звезды
Ксения Мишина
дети

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном