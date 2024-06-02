Мишина попала под ливень в Киеве.

Ксения Мишина показала, как проводит выходные с сыном
Известная украинская актриса Ксения Мишина поделилась забавными кадрами. Звезда вместе с 12-летним сыном Платоном попала под град, гуляя улицам столицы.
Видео звезда опубликовала на своей странице Instagram.
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Актриса поделилась с поклонниками кадрами, на которых она показала свои приключения на выходных с сыном Платоном и их собачкой породы мальтипу Одином. Мишина решила посетить новый пешеходный Мост-волну над Днепром, соединяющий остров Оболонский с парком "Наталка". Во время прогулки поднялся сильный ветер и начался сильный дождь и град.
Мишина попала вместе с сыном Платоном под ливень, однако им удалось укрыться от сильного града.
"Если свидание не похоже на это — не зовите меня", — дополнила видео звезда.
Ранее известный комик объяснил, почему Ксения Мишина до сих пор "холостячка". А также актриса попала в скандал из-за интервью с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем.
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