Ксения Мишина приехала на остров свиней в Тайланде

Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Украинская актриса Ксения Мишина, которая сейчас отдыхает в Тайланде вместе со своим сыном, поехала на необычный остров. Там ее встретило целое семейство свиней.

Об этом звезда рассказала в instagram.

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Актриса Ксения Мишина вместе с сыном приплыли на небольшом челноке на интересный остров. На нем обитают черные свиньи. Звезда была в восторге от увиденных животных.

"Боже, куда мы приплыли! Это кто здесь такой? Бусички, мои хорошие", — обратилась к поросятам звезда.

Сториз Ксении Мишиной. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Звездная мама и ее сын гладили и нежили животных. Свиньи были очень дружелюбно настроены. Животные не были против коммуникации.

Кормящая поросят свинка напомнила Ксении ее после родов.

"Сразу вспомнила себя в +32 кг после рождения сына", — пошутила звезда.

Сториз Ксении Мишиной. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Сториз Ксении Мишиной. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ранее Ксению Мишину возмутили цены на отдых в Таиланде.

Напомним, что Ксения Мишина рассказала о конфликте с россиянкой в Таиланде.