Ксения Мишина приехала на остров свиней в Тайланде
Украинская актриса Ксения Мишина, которая сейчас отдыхает в Тайланде вместе со своим сыном, поехала на необычный остров. Там ее встретило целое семейство свиней.
Об этом звезда рассказала в instagram.
Ксении Мишиной очень понравился остров свиней
Актриса Ксения Мишина вместе с сыном приплыли на небольшом челноке на интересный остров. На нем обитают черные свиньи. Звезда была в восторге от увиденных животных.
"Боже, куда мы приплыли! Это кто здесь такой? Бусички, мои хорошие", — обратилась к поросятам звезда.
Звездная мама и ее сын гладили и нежили животных. Свиньи были очень дружелюбно настроены. Животные не были против коммуникации.
Кормящая поросят свинка напомнила Ксении ее после родов.
"Сразу вспомнила себя в +32 кг после рождения сына", — пошутила звезда.
Ранее Ксению Мишину возмутили цены на отдых в Таиланде.
Напомним, что Ксения Мишина рассказала о конфликте с россиянкой в Таиланде.
Читайте Новини.LIVE!