Ксения Мишина рассказала о конфликте с россиянкой в Таиланде

Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Украинская актриса Ксения Мишина отдыхает в Таиланде вместе со своим сыном Платоном. Там она случайно встретила россиянку и была в шоке.

Звезда рассказала о досадной ситуации в instagram.

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Актриса Ксения Мишина вместе со своим сыном покупала продукты в местном магазине и увидела интересную ситуацию. Россиянка вместе с дочерью тоже выбирала себе еду и вдруг женщина обозвала своего ребенка

"Недавно с Платоном наблюдали такую историю… Мама с дочерью (два года где-то) в магазине. Дочь что-то спросила у мамы. Но ей в ответ на весь магазин: "Закрой рот, д...былка!" – рассказала актриса.

Украинская актриса была в шоке. Она застыла на месте от такого общения матери и дочери. Однако впоследствии Мишина вспомнила, что россияне страшные люди.

"Я даже окоченела. Но потом вспомнила - это же подонки! Воспитывают таких же", — подытожила знаменитость.

Сторис Ксении Мишиной. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ранее мы писали, что украинцы возмущены отдыхом актрисы за границей.

Напомним, что Мишина похвасталась новым образом 11-летнего сына.