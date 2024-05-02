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Кулінарне шоу Меган Маркл зніматимуть на скандальній фермі канабісу

2 травня 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Меган Маркл зніматиме шоу на скандальній фермі маріхуани — деталі
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Герцогиня Сассекська Меган Маркл готується до зйомок нового шоу. Однак, зробити це на конопляній фермі — не найкраща ідея через сморід та скандальну репутацію.

Про це пише Daily Mail.

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Меган Маркл зніматиме шоу під запах канабісу

Герцогиня в процесі розробки кулінарного шоу для Netflix. Меган Марк хотіла проводити деякі зйомки на фермі відомої родини Ван Вінгерден.

Вони вирощують канабіс і є одними з найбільших постачальників легально виробленої марихуани в усій Каліфорнії. Однак, підприємство скандальне. Причина — сильний запах марихуани, який розноситься з ферми,  дратує місцевих мешканців. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Через це навіть почалась умовна "війна". Дивний запах наркотичної рослини заважає жити.

Легалізація рекреаційного канабісу в Каліфорнії перетворила долину Карпінтерія і деякі частини південного округу Санта-Барбара на один з найбільших регіонів світу з вирощування марихуани. А Ван Вінгердени, які погодились на зйомки Меган, є одними з найбільших у регіоні постачальників легально виробленого канабісу. 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Нагадаємо, принц Вільям розповів, як себе почуває його дружина Кейт Міддлтон. Також принц Гаррі раптово вирішив приїхати до Великої Британії.

США
принц Гаррі
Меган Маркл
скандал
наркотики
Netflix
канабіс

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