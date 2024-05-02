Меган Маркл зніматиме шоу на скандальній фермі маріхуани — деталі

Кулінарне шоу Меган Маркл зніматимуть на скандальній фермі канабісу
Герцогиня Сассекська Меган Маркл готується до зйомок нового шоу. Однак, зробити це на конопляній фермі — не найкраща ідея через сморід та скандальну репутацію.
Про це пише Daily Mail.
Меган Маркл зніматиме шоу під запах канабісу
Герцогиня в процесі розробки кулінарного шоу для Netflix. Меган Марк хотіла проводити деякі зйомки на фермі відомої родини Ван Вінгерден.
Вони вирощують канабіс і є одними з найбільших постачальників легально виробленої марихуани в усій Каліфорнії. Однак, підприємство скандальне. Причина — сильний запах марихуани, який розноситься з ферми, дратує місцевих мешканців.
Через це навіть почалась умовна "війна". Дивний запах наркотичної рослини заважає жити.
Легалізація рекреаційного канабісу в Каліфорнії перетворила долину Карпінтерія і деякі частини південного округу Санта-Барбара на один з найбільших регіонів світу з вирощування марихуани. А Ван Вінгердени, які погодились на зйомки Меган, є одними з найбільших у регіоні постачальників легально виробленого канабісу.
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