Меган Маркл зніматиме шоу на скандальній фермі маріхуани — деталі

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл готується до зйомок нового шоу. Однак, зробити це на конопляній фермі — не найкраща ідея через сморід та скандальну репутацію.

Про це пише Daily Mail.

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Меган Маркл зніматиме шоу під запах канабісу

Герцогиня в процесі розробки кулінарного шоу для Netflix. Меган Марк хотіла проводити деякі зйомки на фермі відомої родини Ван Вінгерден.

Вони вирощують канабіс і є одними з найбільших постачальників легально виробленої марихуани в усій Каліфорнії. Однак, підприємство скандальне. Причина — сильний запах марихуани, який розноситься з ферми, дратує місцевих мешканців.

Через це навіть почалась умовна "війна". Дивний запах наркотичної рослини заважає жити.

Легалізація рекреаційного канабісу в Каліфорнії перетворила долину Карпінтерія і деякі частини південного округу Санта-Барбара на один з найбільших регіонів світу з вирощування марихуани. А Ван Вінгердени, які погодились на зйомки Меган, є одними з найбільших у регіоні постачальників легально виробленого канабісу.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

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