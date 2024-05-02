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Кулинарное шоу Меган Маркл будут снимать на скандальной ферме канабиса

2 мая 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Меган Маркл будет снимать шоу на скандальной ферме марихуаны.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Герцогиня Сассекская Меган Маркл готовится к съемкам нового шоу. Однако сделать это на конопляной ферме — нелучшая идея из-за вони и скандальной репутации.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцогиня в процессе разработки кулинарного шоу для Netflix. Меган Марк хотела провести некоторые съемки на ферме известной семьи Ван Вингерден.

Они выращивают каннабис и являются одними из крупнейших поставщиков легально произведенной марихуаны во всей Калифорнии. Однако предприятие скандальное. Причина — сильный запах марихуаны, который разносится с фермы,  раздражает местных жителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поэтому даже началась условная "война". Страный запах наркотического растения мешает жить.

Легализация рекреационного каннабиса в Калифорнии превратила долину Карпинтерия и некоторые части южного округа Санта-Барбара в один из крупнейших регионов мира по выращиванию марихуаны. А Ван Вингердены, согласившиеся на съемки Меган, являются одними из крупнейших в регионе поставщиков легально производимого каннабиса.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Напомним, принц Уильям рассказал, как себя чувствует его супруга Кейт Миддлтон. Также принц Гарри внезапно решил приехать в Великобританию.

США
принц Гарри
Меган Маркл
скандал
наркотики
Netflix
каннабис

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