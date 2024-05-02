Меган Маркл будет снимать шоу на скандальной ферме марихуаны.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл готовится к съемкам нового шоу. Однако сделать это на конопляной ферме — нелучшая идея из-за вони и скандальной репутации.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцогиня в процессе разработки кулинарного шоу для Netflix. Меган Марк хотела провести некоторые съемки на ферме известной семьи Ван Вингерден.

Они выращивают каннабис и являются одними из крупнейших поставщиков легально произведенной марихуаны во всей Калифорнии. Однако предприятие скандальное. Причина — сильный запах марихуаны, который разносится с фермы, раздражает местных жителей.

Поэтому даже началась условная "война". Страный запах наркотического растения мешает жить.

Легализация рекреационного каннабиса в Калифорнии превратила долину Карпинтерия и некоторые части южного округа Санта-Барбара в один из крупнейших регионов мира по выращиванию марихуаны. А Ван Вингердены, согласившиеся на съемки Меган, являются одними из крупнейших в регионе поставщиков легально производимого каннабиса.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Напомним, принц Уильям рассказал, как себя чувствует его супруга Кейт Миддлтон. Также принц Гарри внезапно решил приехать в Великобританию.