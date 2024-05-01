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Принц Вільям розповів, в якому стані онкохвора Кейт Міддлтон

1 травня 2024 21:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Принц Вільям розповів про стан онкохворої Кейт Міддлтон — деталі
Принц Вільям і Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Принц Вільям розповів, в якому стані його дружина Кейт Міддлтон. Майбутній король сказав прихильникам монархії, що вона бореться з хворобою.

Відео з принцем виклали в мережу X.

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У Кейт Міддлтон та принца Вільяма все добре

Принц Уельський з'явився на урочистому відкритті James Place Newcastle. Прихильник королівської родини запитав про стан здоров'я Кейт Міддлтон та їхніх дітей. 

"Все добре, дякую. У нас все добре", — відповів Вільям.

Принц Вільям. Фото: скріншот посту
Принц Вільям. Фото: скріншот посту

Кейт Міддлтон розповіла про свій діагноз у березні. Лікарі виявили в неї онкологію після операції на черевній порожнині. Принцеса пройшла курс хіміотерапії.

"Це, звісно, ​​стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб проаналізувати та вирішити це приватно заради нашої молодої сім’ї. Це були неймовірно важкі місяці для всієї нашої родини. Те, що Вільям поруч зі мною, це велике джерело розради та спокою", — розповідала Кейт у відеозверненні.

Нагадаємо, принц Гаррі зібрався приїхати у Велику Британію. Також Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали фанатів чорно-білим фото.

Кейт Міддлтон
здоров'я
принц Вільям
королівська родина
Велика Британія
онкологія

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