Принц Вільям розповів про стан онкохворої Кейт Міддлтон — деталі

Принц Вільям і Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/

Принц Вільям розповів, в якому стані його дружина Кейт Міддлтон. Майбутній король сказав прихильникам монархії, що вона бореться з хворобою.

Відео з принцем виклали в мережу X.

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У Кейт Міддлтон та принца Вільяма все добре

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024

Принц Уельський з'явився на урочистому відкритті James Place Newcastle. Прихильник королівської родини запитав про стан здоров'я Кейт Міддлтон та їхніх дітей.

"Все добре, дякую. У нас все добре", — відповів Вільям.

Принц Вільям. Фото: скріншот посту

Кейт Міддлтон розповіла про свій діагноз у березні. Лікарі виявили в неї онкологію після операції на черевній порожнині. Принцеса пройшла курс хіміотерапії.

"Це, звісно, ​​стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб проаналізувати та вирішити це приватно заради нашої молодої сім’ї. Це були неймовірно важкі місяці для всієї нашої родини. Те, що Вільям поруч зі мною, це велике джерело розради та спокою", — розповідала Кейт у відеозверненні.

Нагадаємо, принц Гаррі зібрався приїхати у Велику Британію. Також Кейт Міддлтон та принц Вільям налякали фанатів чорно-білим фото.