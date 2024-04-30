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Принц Гаррі вперше після новини про онкологію Кейт Міддлтон приїде до Великої Британії

30 квітня 2024 12:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Принц Гаррі вперше після новини про онкологію Кейт Міддлтон приїде до Великої Британії
Принц Гаррі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британський принц Гаррі збирається повернутися до Великої Британії всього за кілька днів на 10-ту річницю Ігор Нескорених. Це буде перший візит Гаррі після того, як у Кейт Міддлтон виявили рак.

Про це пише Daily Mail.

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Представник Invictus Games підтвердив, що герцог Сассекський відвідає службу подяки в соборі Святого Павла 8 травня. Меган Маркл не приєднається до нього.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Очікується, що він виступить з промовою на заході, присвяченому десятиріччю заснування ігор як спортивної події для поранених і хворих військовослужбовців і ветеранів. Очікується, що актор Деміан Льюїс також продекламує вірш Invictus у соборі Святого Павла на річницю ігор для поранених військовослужбовців і жінок.

Це перший візит герцога Сассекського до Великої Британії після його останньої 26-годинної поїздки в лютому, після того, як його батько король Чарльз оголосив, що у нього діагноз рак.

Королівські експерти кажуть, що "навряд чи" Гаррі зустрінеться з принцесою Уельською, яка розповіла про свою боротьбу з хворобою у відеозверненні до нації минулого місяця.

 

Меган Маркл не поїде в Лондон
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Оскільки подія відбудеться лише через два дні після того, як їхньому синові Арчі виповниться п’ять років, цілком ймовірно, що Меган Маркл залишиться вдома. Пара живе в Монтесіто, штат Каліфорнія, зі своїми двома дітьми, чотирирічним Арчі та дворічною принцесою Лілібет.

У своїй заяві принцеса Уельська розповіла, що у неї діагностували рак після "планової операції на черевній порожнині" в січні. Відомо, що герцог і герцогиня Сассекські контактували з принцом і принцесою Уельськими "приватно".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям шокувли весільним фото. А раніше ми писали, що сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон прийшла до суду.

Великобританія
принц Гаррі
Кейт Міддлтон
королівська родина

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