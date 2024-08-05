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Культовий режисер Девід Лінч боїться виходити з дому через важку хворобу

5 серпня 2024 21:55
Антоніна Завадська - Редактор
У Девіда Лінча діагностувати хворобу легень — деталі
Американський режисер Девід Лінч. Фото: Derek Hudson / The Talks
Антоніна Завадська - Редактор

Легендарний режисер Девід Лінч перестав виходити з дому. Він боїться смертельної хвороби, тому замислився над зміною формату роботи. У своїх проблемах звинувачує пристрасть до паління. 

Про це пише The Independent.

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У Девіда Лінча діагностувати хворобу легень

Режисер культових фільмів "Твін Пікс", "Малхолланд Драйв" і "Людина-слон" більше не виходить з дому. У Девіда Лінча виявили емфізему — хронічну обструктивну хворобу легень, яка з'являється через паління, забруднене повітря та вплив пилу і хімікатів. Лінч захворів через пристрасть до цигарок, яку він так і не міг приборкати протягом життя. 

"Я так довго палив, що в мене емфізема, тому я прив'язаний до дому, подобається мені це чи ні. Мені було б дуже погано захворіти, навіть на застуду", — сказав він.

Займатися режисурою митець планує лише дистанційно, бо боїться заразитися COVID. Однак, щодо екранізації його сценарію "Антилопа більше не тікає", який він написав ще 14 років тому, не впевнений.

Девід Лінч має хворі легені. Фото: instagram/davidlynchfoundation/
Девід Лінч має хворі легені. Фото: instagram/davidlynchfoundation/

"Ну, ми не знаємо, що принесе майбутнє, але ми зберігаємо надію", — відповів він.

Також він не ще не вирішив, чи побачить світ 4 сезон серіалу "Твін Пікс: Повернення", який вийшов у 2017 році. 

"Якби це було так, нам довелося б почекати ще кілька років, тому що мені знадобилося чотири з половиною роки, щоб написати та зняти цей сезон", — пояснив режисер.

Нагадаємо, акторка "Жіночого кварталу" погано себе почуває — що сталося. Також Зак Ефрон висловився про свій стан після трагічного випадку у готелі.

кіно хвороба Голлівуд Девід Лінч закордонні зірки режисер

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