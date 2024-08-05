У Дэвида Линча диагностировать болезнь легких.

Американский режиссер Дэвид Линч. Фото: Derek Hudson / The Talks

Легендарный режиссер Дэвид Линч прекратил выходить из дому. Он боится смертельной болезни, поэтому задумался над изменением формата роботы. У своих проблемах винит любов к курению.

Об этом пишет The Independent.

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Режиссер культовых фильмов "Твин Пикс", "Малхолланд Драйв" и "Человек-слон" больше не выходит из дома. У Дэвида Линча обнаружили эмфизему — хроническую абструктивную болезнь легких, которая появляется из-за курения, загрязненного воздуха и влияния пыли и химикатов. Линч заболел из-за пристрастия к сигаретам, которое он так и не мог обуздать в течение жизни.

"Я так долго курил, что у меня эмфизема, поэтому я привязан к дому, нравится мне это или нет. Мне было бы очень плохо заболеть, даже простудой", — сказал он.

Заниматься режиссурой художник планирует только дистанционно, потому что боится заразиться COVID. Однако относительно экранизации его сценария "Антилопа больше не убегает", который он написал еще 14 лет назад, не уверен.

У Дэвида Линча есть больные легкие. Фото: instagram/davidlynchfoundation/

"Ну мы не знаем, что принесет будущее, но мы сохраняем надежду", — ответил он.

Также он еще не решил, увидит ли свет 4 сезон сериала "Твин Пикс: Возвращение", вышедшего в 2017 году.

"Если бы это было так, нам пришлось бы подождать еще несколько лет, потому что мне понадобилось четыре с половиной года, чтобы написать и снять этот сезон", — объяснил режиссер.

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