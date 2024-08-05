Зак Ефрон вперше вийшов на зв'язок після неочікуваної госпіталізації
Зак Ефрон висловився після того, як його доставили в лікарню в Іспанії після "інциденту в басейні" на віллі на Ібіці. 36-річний актор поділився фотографією, на якій він тренується без сорочки, піднімаючи штанги, лежачи на м’ячі для вправ.
Про це пише Daily Mail.
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Джерела розповіли, що актора "знайшли всередині басейну двоє людей, які працювали на віллі, і витягли його з води". Його представник підтвердив, що Ефрон був госпіталізований "в якості запобіжного заходу" після "незначного" інциденту та "відновлюється нормально". У суботу вранці його виписали з лікарні.
"Щасливий і здоровий, дякую за добрі побажання", — підписав допис знаменитість.
Представника Ефрона запитали, навіщо йому була госпіталізація, якщо проблема незначна. У відповідь представник не пояснив, чому Ефрона потрібно було витягти з басейну, але знову заявив, що візит до лікарні був лише запобіжним заходом. Напередодні інциденту він приєднався до голландського діджея Мартіна Гаррікса на сцені під час одного з його шоу.
Зірка протягом останніх кількох тижнів проводив час на Ібіці та в Європі.
Нагадаємо, Зак Ефрон потрапив до лікарні. А раніше ми писали, чи зв'язався Бред Пітт із сином після того, як хлопец потрапив до лікарні.
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