Кирило Ганін про власні комплекси — чого комік соромився у дитинстві

Комік та волонтер Кирило Ганін. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відомий український комік та волонтер Кирило Ганін поділився із шанувальниками особистим. Актор пригадав, як соромився власного тіла у дитинстві.

Про це він розповів у шоу Раміни Есхакзай "30+".

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Комік зізнався, що комплексував у дитинстві через зайву вагу. Він розповів, що у ранньому віці його лікували препаратами, які викликали в організмі гормональний збій.

"В мене через ліки виросли великі груди і я класу до десятого на пляжах купався тільки у футболці.Я не роздягався взагалі", — поділився він.

Ганін розповів, що його мама теж все життя мала зайву вагу і її мама забороняла їй їсти при інших та урізала порції. Самому ж актору його найрідніша людина не ставила ніяких заборон в їжі.

Комік також поділився, що в дитячі роки через вагу йому було дуже складно підібрати на себе одяг. Актор вимушено носив класичні речі, проте дуже мріяв про модні джинси. Примати свою зовнішність він почав у десятому класі.

Нині Ганін задоволений власним тілом, але заради власного інтересу експериментує зі схуднення.

Нагадаємо, раніше актор розповідав про складні стосунки з рідним батьком. А також учасниця "Ліги сміху" Тетяна Песик згадала невдалі зйомки.