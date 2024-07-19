Зірка Ліги сміху Тетяна Песик згадала, як публічно зганьбилася на зйомках

Українська акторка Тетяна Песик на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська акторка, комікеса і героїня серіалу "Танька і Володька" Тетяна Песик згадала одну неприємну ситуацію. Колишня учасниця гумористичного шоу "Ліга сміху" розповіла, як колись зганьбилася на початку акторської кар’єри.

Про це Тетяна Песик розповіла в інтерв’ю блогерці Анастасії Кириленко в YouTube.

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Відома українська акторка і учасниця "Жіночого Кварталу" згадала одну неприємну ситуацію, яка сталася з нею перед зйомками "Країни У". Тоді Тетяна зовсім не могла вивчити той текст, який їй дали, хоча вона думала, що з легкістю це зробить.

"Пригадую, як сьогодні… Вперше, коли дали нам сценарій на скетчі "Танька і Володька", у нас був скетч в "Країні У", сім дали скетчів на три сторінки. Я така: "Та я все вивчу". Я починаю читати, а мені не запам’ятовується. Я сиджу, вчу, але не учиться. І перший день зйомки, я приходжу, і ми знімали шматками, тому що я не могла вивчити", — згадує Тетяна Песик.

Інтерв'ю акторки Тетяни Песик. Фото: скриншот з YouTube

Акторка згадує, які слова на її адресу тоді сказав режисер за те, що вона не змогла вивчити потрібні слова. Тоді Тетяна почувала себе ніяково, але згодом стала заздалегідь до такого готуватися, щоб знову не зганьбитися.

"Тоді режисер мені сказав: "Ти нездара, як тебе взяли акторкою?" Це мене так попустило, це такий камінь в город. Я думаю, що класно вивчу матеріал, а я стала затиснутою. Я себе стала почувати л*йном. Мені було дуже важко зніматися спочатку, і щоб не повторювався цей момент, я почала готуватися заздалегідь", — також додала українська акторка.

Тетяна Песик — що про неї відомо

Тетяна Песик — це українська акторка і комікеса, яка народилася у Тернополі. Вона є колишньою учасницею команди "VIP Тернопіль" розважального шоу "Ліга сміху", акторкою "Жіночого Кварталу", а також героїнею таких серіалів, як:

Танька і Володька

Країна У

Казки У

Одного разу під Полтавою

Акторка Тетяна Песик у Польщі. Фото: Instagram Тетяни Песик

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