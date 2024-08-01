Кирилл Ганин о собственных комплексах – чего комик стеснялся в детстве

Комик и волонтер Кирилл Ганин. Фото: скриншот с интервью

Известный украинский комик и волонтер Кирилл Ганин поделился с поклонниками личным. Актер вспомнил, как стыдился собственного тела в детстве.

Об этом он рассказал в шоу Рамины Эсхакзай "30+".

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Комик признался, что комплексовал в детстве из-за лишнего веса. Он рассказал, что в раннем возрасте его лечили препаратами, которые вызывали в организме гормональный сбой.

"У меня из-за лекарств выросла большая грудь и я класса до десятого на пляжах купался только в футболке. Я не раздевался вообще", — поделился он.

Ганин рассказал, что его мама тоже всю жизнь имела лишний вес, и ее мама запрещала ей есть при других и урезала порции. Самому же актеру его самый родной человек не ставил никаких запретов в еде.

Комик также поделился, что в детские годы из-за веса ему было очень сложно подобрать на себя одежду. Актер вынужденно носил классические вещи, но очень мечтал о модных джинсах. Принимать свою внешность он начал в десятом классе.

Нынче Ганин доволен собственным телом, но ради собственного интереса экспериментирует с похудением.

Напомним, ранее актер рассказывал о сложных отношениях с родным отцом. А также участница "Лиги смеха" Татьяна Песик вспомнила неудачные съемки.