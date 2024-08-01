Актору Ліги сміху Кирилу Ганіну довелося поховати рідного батька

Український актор Кирило Ганін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український гуморист і актор, учасник шоу "Ліга сміху" Кирило Ганін розповів про рідного батька. Чоловік зізнався, як в дитинстві його тато пішов із сім’ї, а він придумав для всіх історію, яка допомогла йому попрощатися з цією людиною.

Інтерв’ю з Кирилом Ганіним оприлюднила на своєму каналі в YouTube Раміна Есхакзай.

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Кирило Ганін про рідного батька

Актор згадує, що його батько нібито поїхав на заробітки до Ізраїлю, коли йому було лише сім років, але більше не повернувся. Тоді Кирило дуже сумував за ним, не розуміючи того, чого його батьки вирішили розлучитися, однак, його мати допомогла йому це пережити.

"Мені було сім років, коли батько поїхав на заробітки до Ізраїлю. Спочатку я не розумів, що вони розійшлися, тому що батько поїхав заробляти гроші. Були моменти, коли мені було образливо, коли сусідка о п’ятій вечора чула, як їде машина і казала: "Це мій тато приїхав". А потім мама казала: "Йди займайся навчанням". Це допомогло мені це пережити", — розповів Кирило Ганін.

Інтерв'ю з Кирилом Ганіним у шоу "30+". Фото: скриншот з YouTube

До того ж, український актор поділився історією, яку він ніколи нікому не розповідав. Виявляється, Кирило всім розказував, що його батька застрелили в Ізраїлі, хоча насправді цього не було. Актор пояснює це тим, що так йому легше було попрощатися з татом у голові.

"Я придумав історію про свого батька, я його в голові в себе поховав. Багатьом я розповів про те, що мій батько загинув. Він працював у банку охоронцем, а в нього була дуже арабська зовнішність, Ізраїль — там вже давно йде війна. Сталася якесь непорозуміння надворі, і мого батька застрелив ізраїльський солдат. Але такого не було, я це придумав для того, щоб мені було простіше з ним попрощатися", — поділився ексклюзивною історією український актор.

Кирило Ганін — що про нього відомо

Кирило Ганін — це український актор, комік і блогер, який брав участь у складі команди "НОС" в шоу "Ліга сміху". Киянин веде свої канали в YouTube і TikTok, а також грає у різних популярних шоу.

Актор Кирило Ганін у Києві. Фото: Instagram Кирила Ганіна

Його можна зустріти також в таких серіалах, як:

СуперКопи

Громада

Волонтери

Великі вуйки 2

Одного разу під Полтавою

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