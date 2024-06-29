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Квартал безбожно висміяв Миколу Тищенка — відео

29 червня 2024 22:09
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Юрій Великий висміяв Миколу Тищенка у новій пародії від Кварталу 95 — відео
Мультяшний народний депутат Микола Тищенко. Фото: instagram/kvartal95official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Студія "Квартал 95" не оминула нових політичних пригод народного обранця Миколи Тищенка. Вони висміяли його "стендап" у залі суду щодо обрання йому запобіжного заходу. 

Відео виклали в Instagram.

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Студійці "Кварталу" створили новий анімаційний ролик. У ньому Юрій Великий висміяв Миколу Тищенка. Йдеться про його спілкування з журналістами в залі суду 25 червня. Народного депутата підозрюють у незаконному утриманні та побитті колишнього військового у Дніпрі. 

Коментарі від Тищенка в якийсь момент перетворились у вже комедійний стендап, втім гумористи "Кварталу" підсилили додатковими жартами.

"Що насправді відбувалось у скандалі з Миколою Тищенко, може розповісти лише Микола Тищенко... у новій пародії від Юрія Великого", — підписали відео кварталівці.

Нагадаємо, Олена Кравець зізналась, чи готова повернутись у "Квартал". Також зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару розповіла, як минуло її весілля.

Микола Тищенко
суд
Квартал 95
Юрій Великий
гумор
народні депутати

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