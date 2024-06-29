Юрій Великий висміяв Миколу Тищенка у новій пародії від Кварталу 95 — відео

Мультяшний народний депутат Микола Тищенко. Фото: instagram/kvartal95official

Студія "Квартал 95" не оминула нових політичних пригод народного обранця Миколи Тищенка. Вони висміяли його "стендап" у залі суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Відео виклали в Instagram.

Читайте також:

"Квартал 95" жорстко висміяв промову Миколи Тищенка в суді

Студійці "Кварталу" створили новий анімаційний ролик. У ньому Юрій Великий висміяв Миколу Тищенка. Йдеться про його спілкування з журналістами в залі суду 25 червня. Народного депутата підозрюють у незаконному утриманні та побитті колишнього військового у Дніпрі.

Коментарі від Тищенка в якийсь момент перетворились у вже комедійний стендап, втім гумористи "Кварталу" підсилили додатковими жартами.

"Що насправді відбувалось у скандалі з Миколою Тищенко, може розповісти лише Микола Тищенко... у новій пародії від Юрія Великого", — підписали відео кварталівці.

Нагадаємо, Олена Кравець зізналась, чи готова повернутись у "Квартал". Також зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару розповіла, як минуло її весілля.