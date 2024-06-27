Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олена Кравець відповіла, чи повернеться до "Кварталу 95" arrow

Олена Кравець відповіла, чи повернеться до "Кварталу 95"

27 червня 2024 12:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олена Кравець про намір повернутися до "Квартал 95" — деталі
Українська телеведуча та акторка Олена Кравець. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська ведуча та акторка Олена Кравець зізналася українцям, чи має намір повернутися до виступів у "Квартал 95". Зірка має гарні стосунки із акторами студії.

Про це вона розповіла у інтерв'ю в проєкті "Розмова" із Сергієм Лиховодою.

Читайте також:

Олена Кравець про творчі плани

Ведучий пригадав один із номерів "Квартал 95", в якому двері тримали капці. Лиховида поцікавився у Кравець, чи остаточно вона перегорнула для себе сторінку популярного шоу.

"Так, щоб прямо захлопнулося, у творчому та професійному плані — так, однак у стосунках — Слава Богу!", — зазначила вона.

Зірка привела як аналогію своєї участі у Кварталі із документальною стрічкою про всесвітньовідомого співака Роббі Вільямса. Кравець є його великою прихильницею і пригадала кадри із фільму. У ньому показують, як музикант вже після завершення творчої кар'єри дивиться та коментує фільм про себе. Кравець сфокусувала увагу на тому, як артисту було добре виступати не сольно, а саме у складі гурту Take That. Роббі Вільямс почував себе дуже не впевнено, виступаючи на сцені один. 

Олена Кравець відповіла, чи повернеться до "Кварталу 95" - фото 1
Українська телеведуча та акторка Олена Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets/

"Це був найщасливіший день мого життя — воли я був не сам, коли відповідальність була розподілена на нас п'ятьох. Я передивилася цей момент разів десять і розумію про що він говорить. Це офігезні відчуття плеча друга, коли ти його підтримка", — поділилася вона.

Зірка вдячна учасникам студії "Квартал 95" за величезну підтримку та незабутні роки свого життя та додала, що їй зараз важко працювати окремо від колективу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша  донька Олени Кравець з’явилась у кліпі відомого українського співака. Також ми розповідали, що акторка втрапила у скандал пов'язаний із військовою з позивним "Піранька".

Квартал 95
Олена Кравець
українські зірки
інтерв'ю
виступ
творчість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024