Олена Кравець про намір повернутися до "Квартал 95" — деталі

Українська телеведуча та акторка Олена Кравець. Фото: скриншот YouTube

Українська ведуча та акторка Олена Кравець зізналася українцям, чи має намір повернутися до виступів у "Квартал 95". Зірка має гарні стосунки із акторами студії.

Про це вона розповіла у інтерв'ю в проєкті "Розмова" із Сергієм Лиховодою.

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Ведучий пригадав один із номерів "Квартал 95", в якому двері тримали капці. Лиховида поцікавився у Кравець, чи остаточно вона перегорнула для себе сторінку популярного шоу.

"Так, щоб прямо захлопнулося, у творчому та професійному плані — так, однак у стосунках — Слава Богу!", — зазначила вона.

Зірка привела як аналогію своєї участі у Кварталі із документальною стрічкою про всесвітньовідомого співака Роббі Вільямса. Кравець є його великою прихильницею і пригадала кадри із фільму. У ньому показують, як музикант вже після завершення творчої кар'єри дивиться та коментує фільм про себе. Кравець сфокусувала увагу на тому, як артисту було добре виступати не сольно, а саме у складі гурту Take That. Роббі Вільямс почував себе дуже не впевнено, виступаючи на сцені один.

Українська телеведуча та акторка Олена Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets/

"Це був найщасливіший день мого життя — воли я був не сам, коли відповідальність була розподілена на нас п'ятьох. Я передивилася цей момент разів десять і розумію про що він говорить. Це офігезні відчуття плеча друга, коли ти його підтримка", — поділилася вона.

Зірка вдячна учасникам студії "Квартал 95" за величезну підтримку та незабутні роки свого життя та додала, що їй зараз важко працювати окремо від колективу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Олени Кравець з’явилась у кліпі відомого українського співака. Також ми розповідали, що акторка втрапила у скандал пов'язаний із військовою з позивним "Піранька".