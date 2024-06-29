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Квартал безбожно высмеял Николая Тищенко — видео

29 июня 2024 22:09
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Юрий Великий высмеял Николая Тищенко в новой пародии от Квартала 95
Мультяшный народный депутат Николай Тищенко. Фото: instagram/kvartal95official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Студия "Квартал 95" не обошла новые политические приключения народного избранника Николая Тищенко. Они высмеяли его "стендап" в зале суда по избранию ему меры пресечения.

Видео выложили в Instagram.

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Студийцы "Квартала" создали новый анимационный ролик. В нем Юрий Великий высмеял Николая Тищенко. Речь идет об его общении с журналистами в зале суда 25 июня. Народный депутат подозревается в незаконном содержании и избиении бывшего военного в Днепре.

Комментарии от Тищенко в какой-то момент превратились в уже комедийный стендап, впрочем, юмористы "Квартала" усилили его дополнительными шутками.

"Что на самом деле происходило в скандале с Николаем Тищенко может рассказать только Николай Тищенко... в новой пародии от Юрия Великого", — подписали видео кварталовцы.

Напомним, Елена Кравец призналась, готова ли вернуться в "Квартал". Также звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару рассказала, как прошла ее свадьба.

Николай Тищенко
суд
Квартал 95
Юрий Великий
юмор
народные депутаты

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