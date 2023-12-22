Квартира звезды сериала "Папаньки" пострадала от попадания "шахеда"

Актриса Ольга Атанасова во время воздушной тревоги в столице. Фото: Instagram/ananasova_olya

В ночь на 22 декабря оккупанты атаковали беспилотниками Киев. В результате падения обломков повреждения получили автомобили и многоэтажка в Соломенском районе столицы. Квартира телеведущего национального марафона Андрея Ковальского разрушена. Его соседка, актриса Ольга Атанасова, живет несколькими этажами ниже.

Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Читайте также:

Атанасова об атаке беспилотников

39-летняя актриса театра и кино Ольга Атанасова, известная, в частности, по сериалам "Две матери", "Папаньки", "Спросите у осени" опубликовала фотографии, на которых вместе с эвакуированными соседями находится на улице в окружении спасателей и соответствующих служб. Также кинозвезда показала месторасположение своей квартиры.

"Много раз было очень близко, но не так, как вчера. Мой дом. Спасибо, что живые и целые. Спасибо, друзьям, которые поддержали", — написала Атанасова.

Одними из первых слова поддержки в комментариях написали актрисы Ольга Сумская, Наталья Денисенко, блогер Алина Доротюк и другие представители украинского шоу-бизнеса.

Квартира Ольги Атанасовой. Скриншот: Instagram/ananasova_olya

Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич и группа "СКАЙ" отменили концерты из-за мошенника. Также мы рассказывали, что телеведущий Алексей Суханов раскритиковал позицию Юлии Тимошенко по ЛГБТ-сообществу.