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Квартира звезды сериала "Папаньки" пострадала от попадания "шахеда"

22 декабря 2023 22:30
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Стас Кожушко
Редактор
Квартира звезды сериала "Папаньки" пострадала от попадания "шахеда"
Актриса Ольга Атанасова во время воздушной тревоги в столице. Фото: Instagram/ananasova_olya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В ночь на 22 декабря оккупанты атаковали беспилотниками Киев. В результате падения обломков повреждения получили автомобили и многоэтажка в Соломенском районе столицы. Квартира телеведущего национального марафона Андрея Ковальского разрушена. Его соседка, актриса Ольга Атанасова, живет несколькими этажами ниже.

Об этом она сообщила в своих соцсетях.

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39-летняя актриса театра и кино Ольга Атанасова, известная, в частности, по сериалам "Две матери", "Папаньки", "Спросите у осени" опубликовала фотографии, на которых вместе с эвакуированными соседями находится на улице в окружении спасателей и соответствующих служб. Также кинозвезда показала месторасположение своей квартиры.

"Много раз было очень близко, но не так, как вчера. Мой дом. Спасибо, что живые и целые. Спасибо, друзьям, которые поддержали", — написала Атанасова.

Одними из первых слова поддержки в комментариях написали актрисы Ольга Сумская, Наталья Денисенко, блогер Алина Доротюк и другие представители украинского шоу-бизнеса.

Квартира Ольги Атанасовой. Скриншот: Instagram/ananasova_olya

Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич и группа "СКАЙ" отменили концерты из-за мошенника. Также мы рассказывали, что телеведущий Алексей Суханов раскритиковал позицию Юлии Тимошенко по ЛГБТ-сообществу.

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