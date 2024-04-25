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Мурахи по тілу — Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna презентували спільний кліп "Барабан"

25 квітня 2024 13:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna презентували кліп "Барабан" — відео
Українські артисти Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna.Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Після Live-прем'єри пісні "Барабан" в київському Палаці Спорту Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna презентували спільну відеороботу. Основою композиція став вірш "Барабан печалі" українського поета-футуриста Ґео Шкурупія.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Пивоваров "запалив" із Klavdia Petrivna

Популярна співачка Klavdia Petrivna вперше заспівала перед публікою на великих сольних концертах Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві 19, 20 та 22 квітня. Їх спільний трек одразу потрапив у тренди.

Пивоваров новий кліп
Зйомки кліпу "Барабан". Фото: менеджмент артиста

Через кілька днів після Live-прем'єри Пивоваров опублікував спільну відеороботу "Барабан" із загадковою співачкою, що підкорила TikTok. Артист продовжує популяризувати українську літературу та втілювати вірші письменників у свої пісні в рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти".

Кліп Артема Пивоварова "Барабан"
Зйомки кліпу "Барабан". Фото: менеджмент артиста

Основою пісні став вірш "Барабан печалі" українського поета-футуриста, представника "розстріляного відродження" Ґео Шкурупія.

Пивоваров додав кліпу скандинавських мотивів та залучив у кліп акторів у образі вікінгів, які відбивають ритм композиції на барабанах та грають на віолончелі.

Пивоваров залучив у кліп вікінгів
Зйомки кліпу "Барабан". Фото: менеджмент артиста

Загадкова Klavdia Petrivna додала кліпу драматизму та лірики. Зірка постала у ньому у великому чорному капелюсі та червоній вуалі.

"Я невпинно продовжую підтримувати молоді таланти і пишаюся тим, що наша країна на сьогоднішній день переживає музичний розквіт. Радий бути причетним до цього!", — додав Пивоваров.

Українці у захваті від кліпу "Барабан"

Користувачі соцмереж вже встигли оцінити спільний трек Klavdia Petrivna та Пивоварова. Українці захоплюються шаленою енергетикою кліпу.

"Пісня, яка ще до прем'єри заполонила всі соцмережі.Це розрив!".

"Кожен раз мурахи по тілу! Дякую за таку творчість! Я була вперше на твоєму концерті, і зрозуміла, що Ти єдиний, для мене, хто в Україні так сильно горить своєю справою, хто дійсно любить це робити".

"Ну хіба так можна? Тільки хоча б трошки "попускає" від ваших пісень, як виходить новий шедевр, який накриває з новою силою! Це настільки круто і потужно, що пробирає аж до болі".

Клип Пивооварова реакция украинцев
Коментарі на кліп "Барабан". Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, співачка Klavdia Petrivna раптово з'явилась на концерті Артема Пивоварова. Також у соцмережах продовжують вгадувати, хто приховується під червоною вуаллю — які є версії. 

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Прем'єра
Klavdia Petrivna

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