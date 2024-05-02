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Билетов уже нет — Klavdia Petrivna анонсировала еще один концерт в Киеве

2 мая 2024 21:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Klavdia Petrivna даст еще один концерт в Киеве - когда
Анонимная украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Klavdia Petrivna анонсировала второй концерт во Дворце спорта. Ведь, на первое ее мероприятие билеты уже раскупили. Это произошло быстро — всего за девять дней.

Новость звезда сообщила в Instagram.

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Анонимная певица вызвала настоящий ажиотаж. На ее первый концерт, который состоится 30 августа в Киеве, билеты были раскуплены за 9 дней. Поэтому звезда анонсировала второй – 31 числа.

"Без сомнений, все билеты на концерт 31.08 будут проданы задолго до окончания лета", — говорится в анонсе.

Klavdia Petrivna скрывает свою личность — носит большие шляпы и одежду, которая полностью прикрывает ее тело. Все поклонники стремятся узнать — кто скрывается под маской.

Напомним, артистка Klavdia Petrivna выпустила совместный трек с Артемом Пивоваровым "Барабан". Также она недавно дала первое интервью и немного показала лицо.

Киев
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Klavdia Petrivna

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