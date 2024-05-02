Klavdia Petrivna даст еще один концерт в Киеве - когда

Билетов уже нет — Klavdia Petrivna анонсировала еще один концерт в Киеве
Певица Klavdia Petrivna анонсировала второй концерт во Дворце спорта. Ведь, на первое ее мероприятие билеты уже раскупили. Это произошло быстро — всего за девять дней.
Новость звезда сообщила в Instagram.
Klavdia Petrivna решила дважды собрать Дворец Спорта
Анонимная певица вызвала настоящий ажиотаж. На ее первый концерт, который состоится 30 августа в Киеве, билеты были раскуплены за 9 дней. Поэтому звезда анонсировала второй – 31 числа.
"Без сомнений, все билеты на концерт 31.08 будут проданы задолго до окончания лета", — говорится в анонсе.
Klavdia Petrivna скрывает свою личность — носит большие шляпы и одежду, которая полностью прикрывает ее тело. Все поклонники стремятся узнать — кто скрывается под маской.
Напомним, артистка Klavdia Petrivna выпустила совместный трек с Артемом Пивоваровым "Барабан". Также она недавно дала первое интервью и немного показала лицо.
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