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Квіткова вразила підписників стрункою фігурою

18 грудня 2023 14:44
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Квіткова вразила підписників стрункою фігурою
Блогерка Дарія Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відома блогерка Дарія Квіткова вразила підписників ранковою фотографією свого тіла. Дівчина продемонструвала прокачений прес.

Блогерка показала своє тіло в сторіз.

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Зірка показала своє тіло у ранковому сторіз. Квіткова постала перед підписниками у білому топі, який спокусливо підкреслив груди, та приспустила сірі спортивні штані.

Дівчина дуже пишається своїм підтягнутим тілом і особливо накаченим пресом.

"Спорт дає тобі можливість кожен раз пишатися своїми результатами", — підписала зірка дівчина.

Нещодавно блогерка знялась у фотосесії, яку охрестила "відродженням". На цих світлинах ще краще видно наскільки спортивне тіло у Квіткової.

Дівчина вдягла на себе кілька лоскутків тканини і продемонструвала себе майже нагою.

" Її переродження вражало — вона підняла себе з глибин, усвідомила власні мрії, помістила їх у серце й рушила у майбутнє, кероване лише її бажанням і баченням", — підписала світлину блогерка.

Нагадаємо, що Квіткова розповіла, що святкуватиме Новий рік з колишнім.

Раніше суд визнав винною Дашу Квіткову у справі про ДТП в столиці.

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