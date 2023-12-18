Квіткова вразила підписників стрункою фігурою
Відома блогерка Дарія Квіткова вразила підписників ранковою фотографією свого тіла. Дівчина продемонструвала прокачений прес.
Блогерка показала своє тіло в сторіз.
Квіткова знову оголилась перед камерою
Зірка показала своє тіло у ранковому сторіз. Квіткова постала перед підписниками у білому топі, який спокусливо підкреслив груди, та приспустила сірі спортивні штані.
Дівчина дуже пишається своїм підтягнутим тілом і особливо накаченим пресом.
"Спорт дає тобі можливість кожен раз пишатися своїми результатами", — підписала зірка дівчина.
Нещодавно блогерка знялась у фотосесії, яку охрестила "відродженням". На цих світлинах ще краще видно наскільки спортивне тіло у Квіткової.
Дівчина вдягла на себе кілька лоскутків тканини і продемонструвала себе майже нагою.
" Її переродження вражало — вона підняла себе з глибин, усвідомила власні мрії, помістила їх у серце й рушила у майбутнє, кероване лише її бажанням і баченням", — підписала світлину блогерка.
Нагадаємо, що Квіткова розповіла, що святкуватиме Новий рік з колишнім.
Раніше суд визнав винною Дашу Квіткову у справі про ДТП в столиці.
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