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Квиткова поразила подписчиков красивой фигурой

18 декабря 2023 14:44
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Квиткова поразила подписчиков красивой фигурой
Блоггерша Дария Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известная блоггерша Дария Квиткова поразила подписчиков утренней фотографией своего тела. Девушка продемонстрировала прокаченный пресс.

Блоггерша показала свое тело в сториз.

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Звезда показала свое тело в утреннем сториз. Цветкова предстала перед подписчиками в белом топе, соблазнительно подчеркнувшем грудь, и приспустила серые спортивные штаны.

Девушка очень гордится своим подтянутым телом и особенно накаченным прессом.

"Спорт дает тебе возможность каждый раз гордиться своими результатами", — подписала звезда девушка.

Недавно блоггерша снялась в фотосессии, которую окрестила "возрождением". На этих фотографиях еще лучше видно, насколько спортивное тело у Квитковой.

Девушка надела на себя несколько лоскутов ткани и продемонстрировала себя почти ногой.

"Ее перерождение поражало — она подняла себя из глубин, осознала собственные мечты, поместила их в сердце и двинулась в будущее, руководимое только ее желанием и видением", — подписала фотографию блоггерша.

Напомним, что Квиткова рассказала , что будет праздновать Новый год с бывшим.

Ранее суд признал виновной Дашу Квиткову по делу о ДТП в столице.

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