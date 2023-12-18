Квиткова поразила подписчиков красивой фигурой
Известная блоггерша Дария Квиткова поразила подписчиков утренней фотографией своего тела. Девушка продемонстрировала прокаченный пресс.
Блоггерша показала свое тело в сториз.
Квиткова снова оголилась перед камерой
Звезда показала свое тело в утреннем сториз. Цветкова предстала перед подписчиками в белом топе, соблазнительно подчеркнувшем грудь, и приспустила серые спортивные штаны.
Девушка очень гордится своим подтянутым телом и особенно накаченным прессом.
"Спорт дает тебе возможность каждый раз гордиться своими результатами", — подписала звезда девушка.
Недавно блоггерша снялась в фотосессии, которую окрестила "возрождением". На этих фотографиях еще лучше видно, насколько спортивное тело у Квитковой.
Девушка надела на себя несколько лоскутов ткани и продемонстрировала себя почти ногой.
"Ее перерождение поражало — она подняла себя из глубин, осознала собственные мечты, поместила их в сердце и двинулась в будущее, руководимое только ее желанием и видением", — подписала фотографию блоггерша.
Напомним, что Квиткова рассказала , что будет праздновать Новый год с бывшим.
Ранее суд признал виновной Дашу Квиткову по делу о ДТП в столице.
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