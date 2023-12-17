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Квіткова розповіла, що святкуватиме новий рік з колишнім

17 грудня 2023 12:40
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Квіткова розповіла, що святкуватиме новий рік з колишнім і прокоментувала особисте життя
Блогерка Дарія Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Після того, як блогерка Дарія Квіткова розлучилася з ведучим Нікітою Добриніним, вона рідко говорить про своє особисте життя. Проте підігріває цікавість прихильників тим, що часто публікує фото з розкішними букетами квітів. 

В інтерв'ю "Неймовірній правді про зірок" дівчина розповіла чи зайняте її серце зараз. 

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Прихильники Даші Квіткової постійно здогадуються про те, то б міг бути її новим обранцем, адже блогерка часто показується у сторіс з букетами, а нещодавно навіть розповідала, що вона щаслива, проте не може сказати чому.

 

Підписники припускали, що Даша зустрічається з ексгероєм проєкту "Холостяк" Михайлом Заливакою, адже часто вони публікують фото з однакових локацій. Блогерка спростувала це. 

"Ми з Мішею просто сусіди, просто живемо в одному житловому комплексі", — прокоментувала Квіткова.

Більше того, вона прямо відповіла, чи вільне її серце зараз.

"Моє серце не зайняте, воно абсолютно вільне. Тому просто чоловіки, яким я подобаюсь, які хочуть проявляти до мене якісь знаки уваги. Чому ні? Я їм дозволяю це робити. Я люблю квіти", — поділилася Даша. 

Натомість її ексчоловік — ведучий Нікіта Добринін — раніше розповідав, що його серце вже зайняте. Прихильники здогадалися, що нова дівчина Нікіти — модель Чара Хорив. Попри це чоловік проведе цю новорічну ніч разом з колишньою дружиною і їхнім сином. 

 

"Саме святкування о 00 Левчик проведе зі мною, бо вже почнеться мій тиждень. Але ми з Нікітою домовилися, що він приїде до мене додому і ми разом проведемо час. Щоб Левчик провів свята з мамою, з татом, щоб він побачив всю родину разом. Будемо разом розпаковувати подарунки", — розповіла Квіткова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Квіткова натякнула, що закохалася.

Також ми розповідали, що Добринін підігрів чутки про свої стосунки, а Квіткова прокоментувала їх.

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