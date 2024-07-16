Лайма Вайкуле розлютила росіян — зірка заспівала українською

Латвійська співачка Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Латвійська співачка Лайма Вайкуле вчергове висловила свою підтримку нашому народу. Зірка вперше заспівала на сцені українською мовою.

Відео з виступу співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Мережею розлетілося відео, на якому артистка виконує українську пісню. Лайма Вайкуле публічно підтримує Україну , повністю відмовилася від усіх своїх концертів в Росії та виїхали з країни-агресорки. У численних інтерв'ю зірка не боїться відкрито критикувати дії кривавого диктатора Путіна.

"Була шалена злива, І нібито не дощ. І я була щаслива, зігрітись об когось. А ти божевільний. Мене у когось вкрав. Закоханий та вільний, забув все до дна. Ми пили каву, цікаву…", — пролунало зі сцени.

Українці у захваті від композиції Лайми та щиро дякують їй за підтримку.

"Лайма у Вас гарно вийшло,заспівати на нашій соловʼї ній мові".

"Просто кайф для вух. Українська мова — найкраща".

"Гарно співає.Для неї це складна мова, але впоралась на відмінно".

"Лайма дякуємо за підтримку України та людяність".

Росіян навпаки роздратував чарівний спів виконавиці, яка відкрито засуджує криваву політику Кремля.

"Друге позорище після Галкіна".

"Ось це правильно співай українською, не оскверняй російську мову".

"Шкода на них дивитися".

Коментарі під публікацією Лайми Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_latvia/

Нагадаємо, російська співачка Алла Пугачова відреагувала на удар Росії по лікарні ''Охматдит''. А також Галкін заспівав хіти Степана Гіги на українському весіллі в Італії.