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Лайма Вайкуле своим выступлением довела россиян до бешенства

16 июля 2024 17:46
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Лайма Вайкуле разозлила россиян — звезда спела по-украински
Латвийская певица Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Латвийская певица Лайма Вайкуле в очередной раз выразила свою поддержку нашему народу. Звезда впервые спела на сцене на украинском языке.

Видео с выступления певица опубликовала на своей странице в Instagram.

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Сетью разлетелось видео, на котором артистка исполняет украинскую песню. Лайма Вайкуле публично поддерживает Украину, полностью отказалась от всех своих концертов в России и уехала из страны-агрессорки. Во всех интервью звезда не опасается открыто критиковать действия кровавого диктатора Путина.

"Була шалена злива, І нібито не дощ. І я була щаслива, зігрітись об когось. А ти божевільний. Мене у когось вкрав. Закоханий та вільний, забув все до дна. Ми пили каву, цікаву…",  — прозвучало со сцены.

Украинцы в восторге от композиции Лаймы и искренне благодарят ее за поддержку.

"Лайма у Вас хорошо получилось, спеть на нашем соловьином языке".

"Просто кайф для ушей. Украинский язык — самый лучший".

"Хорошо поет. Для нее это сложный язык, но справилась на отлично".

"Лайма благодарим за поддержку Украины и человечность".

Россиян наоборот разозлило волшебное пение исполнительницы, которая открыто осуждает кровавую политику Кремля.

"Второе позорище после Галкина".

"Вот это правильно пой на украинском, не оскверняй русский язык".

"Жаль на них смотреть".

Лайма Вайкуле своим выступлением довела россиян до бешенства - фото 1
Комментарии под публикацией Лаймы Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_latvia/

Напомним, российская певица Алла Пугачева отреагировала на удар России по больнице Охматдет. А также Галкин спел хиты Степана Гиги на украинской свадьбе в Италии.

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