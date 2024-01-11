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Lama вперше показала свого чоловіка, молодшого за неї на 18 років

11 січня 2024 17:06
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Lama вперше показала свого чоловіка, молодшого за неї на 18 років
Cпівачка Lama. Фото: instagram.com/lamaukraine
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

48-річна співачка Lama вперше показала фото з чоловіком, якому 30 років і розповіла про їхнє знайомство. Також поділился деякими подробицями їхніх стосунків. 

Про це відверто розповіла у інтерв'ю журналу Viva.

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Наталія Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, наприкінці минулого року вперше за довгий час з'явилася у інформаційному просторі. Тоді жінка розповіла, чому пропала з шоу-бізнесу. А тепер співачка вирішила поділитися особистим. 

Вона вперше показала свого коханого Романа, який молодший за співачку на 18 років. Вони познайомилися, коли виконавиці було 40 років, а чоловікові 22. 

 

Лама
Lama зі своїм чоловіком. Фото: viva.ua

"Ми познайомились з Ромою під час мого відпочинку на півдні України, в Херсонській області, звідки, до речі, він родом. Це було влітку 2016 року, я пила каву на березі моря, а кава не зовсім звичайна, мені привезла її подруга з Канади, вона була з ваніллю та горіхом. Він сидів поруч і, можна сказати, прийшов на цей аромат, а вже на фоні кави у нас завʼязалася розмова", — розповіла Lama. 

Вона поділилася, що тоді вони спілкувалися днями й ночами, ніби були знайомі купу років. З того часу пара не розлучалася. 

"І ще цікавий факт: коли ми познайомилися з Ромкою, він не знав, що я Lama та не впізнав. Аж потім, через 3 дні, дізнався про це від своїх друзів, але вже було пізно — почуття встигли зародитися і тривають 8-ий рік", — сказала Lama в інтерв'ю.

 

Жінці хлопець сподобався своїм внутрішнім світом і характером, адже, за її словами, він  глибоко духовний, врівноважений та стабільний. Звісно, вподобала Lama. 

"Його зовнішність — це окрема тема. Звісно, що вона мені подобається, він нагадує мені ангела. Таке враження, що в моє життя він прийшов як ангел-охоронець в людській подобі", — розповіла співачка. 

Lama про різницю у віці з чоловіком

Попри вік, Наталія має дуже багато спільного зі своїм обранцем. Вони обидвоє надають перевагу усамітненому життю за містом, люблять собак, цікавляться духовним розвитком. Також мають схожі ситуації у родині. 

 

Lama
Lama зі своїм чоловіком. Фото: viva.ua

Через такий потужний зв'язок різниця у 18 років не відчувається.

"Різниця у віці не відчувається взагалі. На духовному рівні ми знаходимось з ним в одній віковій категорії. Так, фізично йому 30 років, а мені 48, але ментально цієї різниці немає. У нас це питання навіть і не підіймалось ніколи, все збалансовано та гармонійно", — поділилася співачка. 

За фінансове забезпечення родини відповідає чоловік. Lama ж витрачає свої кошти як вважає запотрібне. 

Нагадаємо, Lama зізналася, чи робила вона собі пластичну операцію. 

Також ми писали, що співачка Lama чесно розповіла про панічні атаки і нервові зриви. 

родина
українські зірки
співачка
Lama

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