Lama вперше показала свого чоловіка, молодшого за неї на 18 років

Cпівачка Lama. Фото: instagram.com/lamaukraine

48-річна співачка Lama вперше показала фото з чоловіком, якому 30 років і розповіла про їхнє знайомство. Також поділился деякими подробицями їхніх стосунків.

Про це відверто розповіла у інтерв'ю журналу Viva.

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Наталія Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, наприкінці минулого року вперше за довгий час з'явилася у інформаційному просторі. Тоді жінка розповіла, чому пропала з шоу-бізнесу. А тепер співачка вирішила поділитися особистим.

Вона вперше показала свого коханого Романа, який молодший за співачку на 18 років. Вони познайомилися, коли виконавиці було 40 років, а чоловікові 22.

Lama зі своїм чоловіком. Фото: viva.ua

"Ми познайомились з Ромою під час мого відпочинку на півдні України, в Херсонській області, звідки, до речі, він родом. Це було влітку 2016 року, я пила каву на березі моря, а кава не зовсім звичайна, мені привезла її подруга з Канади, вона була з ваніллю та горіхом. Він сидів поруч і, можна сказати, прийшов на цей аромат, а вже на фоні кави у нас завʼязалася розмова", — розповіла Lama.

Вона поділилася, що тоді вони спілкувалися днями й ночами, ніби були знайомі купу років. З того часу пара не розлучалася.

"І ще цікавий факт: коли ми познайомилися з Ромкою, він не знав, що я Lama та не впізнав. Аж потім, через 3 дні, дізнався про це від своїх друзів, але вже було пізно — почуття встигли зародитися і тривають 8-ий рік", — сказала Lama в інтерв'ю.

Жінці хлопець сподобався своїм внутрішнім світом і характером, адже, за її словами, він глибоко духовний, врівноважений та стабільний. Звісно, вподобала Lama.

"Його зовнішність — це окрема тема. Звісно, що вона мені подобається, він нагадує мені ангела. Таке враження, що в моє життя він прийшов як ангел-охоронець в людській подобі", — розповіла співачка.

Lama про різницю у віці з чоловіком

Попри вік, Наталія має дуже багато спільного зі своїм обранцем. Вони обидвоє надають перевагу усамітненому життю за містом, люблять собак, цікавляться духовним розвитком. Також мають схожі ситуації у родині.

Lama зі своїм чоловіком. Фото: viva.ua

Через такий потужний зв'язок різниця у 18 років не відчувається.

"Різниця у віці не відчувається взагалі. На духовному рівні ми знаходимось з ним в одній віковій категорії. Так, фізично йому 30 років, а мені 48, але ментально цієї різниці немає. У нас це питання навіть і не підіймалось ніколи, все збалансовано та гармонійно", — поділилася співачка.

За фінансове забезпечення родини відповідає чоловік. Lama ж витрачає свої кошти як вважає запотрібне.

Нагадаємо, Lama зізналася, чи робила вона собі пластичну операцію.

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